Mobilità sostenibile: tender elettrico DutchCraft DC25

Di Rosario Scelsi martedì 21 gennaio 2020

Un'imbarcazione flessibile, che può rispondere a vari bisogni dell'armatore: il tender DutchCraft DC25 sposa in pieno la causa ecologica, con un cuore green.

Il cantiere navale DutchCraft ha presentato in anteprima mondiale al Boot Düsseldorf 2020 (18-26 gennaio) la prima unità del suo tender DC25 completamente elettrico in fibra di carbonio. Si tratta di una barca innovativa e multiuso, con un design modulare del ponte, che consente cambi rapidi e facili tra le modalità operative: tender per superyacht, barca per immersioni, pesca sportiva, porta toys e cruiser familiare.

Per il giovane marchio olandese, consociato di Zeelander Yachts, si tratta di una nuova sfida, per affermarsi tra il pubblico di riferimento, con proposte credibili e di sostanza.

DutchCraft ha esplorato le opportunità e le sfide legate all'evoluzione dai motori, sposando in questo caso un'alimentazione completamente elettrica. La capacità massima della batteria è di 134 kWh, mentre la potenza continua è di 100 kWh. La barca è in grado di navigare velocemente a 32 nodi per un massimo di 75 minuti, il che è più che sufficiente per trasportare più volte gli ospiti da un superyacht a terra (e ritorno).

Allo stesso tempo, il DC25 può navigare fino a sei ore a 6 nodi, regalando la possibilità di esplorare in modo pacifico la magia di baie o isole nascoste, per una gita senza fumi o rumori di sorta. Gli uomini del cantiere credono che la propulsione elettrica sia una scelta doverosa per la conservazione dei mari.

Le caratteristiche principali del nuovo DutchCraft 25 sono: design robusto e pratico, capacità, layout flessibile, gamma e facilità d'uso. La barca ha un'efficace scafo a forma di V e dispone di un semplice ponte a un livello con una serie di posti a sedere. Quasi l'intero spazio è aperto, ad eccezione della stazione del timone, che è coperta da un hardtop, mentre un vetro frontale protegge il conducente da possibili raffiche di vento. L'hardtop è pieghevole: questo rappresenta un vantaggio e consente di risparmiare molto spazio quando viene riposto in un garage.

Un'altra caratteristica di layout unica è il design brevettato della porta a battente. Gli ospiti possono camminare direttamente da e verso la spiaggia attraverso il ponte di prua, senza il rischio di bagnarsi. I lati alti danno un maggiore senso di sicurezza e protezione, mentre lo specchio di poppa si apre per creare una spaziosa piattaforma da cui tuffarsi o prendere il sole.

Il prezzo di partenza del tender DutchCraft 25 è di 275 mila euro. Una versione limousine è attualmente in fase di sviluppo. Sarà molto utile e pratica come navetta per ospiti di lusso. Vi terremo aggiornati.