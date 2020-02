Auto elettriche: Tesla Model 3 cingolata [Video]

Di Rosario Scelsi domenica 16 febbraio 2020

Una Tesla Model 3 in versione "gatto delle nevi" non si era ancora vista, ma su YouTube si trovano anche i mezzi più incredibili...ed anche l'auto elettrica statunitense elaborata in questa veste vi ha trovato spazio.

Le basse temperature e i manti bianchi non sono il quadro ambientale perfetto per simili creature, ma l'autore della trasformazione non si è fatto problemi ad intervenire in chiave invernale sulla nota berlina a 4 porte con batteria agli ioni di litio.

Per trasformare la Tesla Model 3 in un veicolo strutturato per muoversi sulla neve, il protagonista di questo intervento di "ingegneria gentica" ha installato sull'asse posteriore degli appositi cingoli, che permettono all'auto elettrica californiana di muoversi in modo fluido sul fondo bianco. Babbo Natale ne farà la sua prossima slitta?