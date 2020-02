Auto elettriche: Opel Corsa-e, climatizzabile prima di partire

Di Rosario Scelsi domenica 23 febbraio 2020

Il comfort termico è importante quando si viaggia su un mezzo a quattro ruote. L'auto elettrica Opel Corsa-e propone una soluzione intelligente.

Sulla nuova Opel Corsa-e, auto elettrica della casa di Rüsselsheim, è possibile definire la temperatura dell'abitacolo con l'app "myOpel", che climatizza la cabina prima di partire, mettendo il conducente e i passeggeri nelle migliori condizioni di comfort fin dal loro ingresso nel mezzo.

Questa applicazione, di grande utilità pratica, consente quindi di impostare una temperatura piacevole anche prima di iniziare a viaggiare. In pratica, con essa si attiva una sorta di precondizionamento, che consente diversi vantaggi, non ultimi quelli di entrare in un'auto già fresca quando fuori fa caldo e di togliere il fastidio di grattare il ghiaccio dal parabrezza in inverno. Il riscaldamento e la climatizzazione a vettura ferma sono di serie sulla nuova Opel Corsa-e.

Con questa vettura la casa tedesca si prepara a scrivere nuove pagine della sua storia, perseguendo una vision del futuro che prende forma anche attraverso l'elettrificazione della gamma.

Opel Goes Electric: questo il motto...che ovviamente vale per la Corsa-e. La nuova compatta del marchio tedesco punta a rendere la mobilità elettrica più pratica, comoda e accessibile.

Nel 2021, la casa di Rüsselsheim offrirà in totale otto veicoli elettrici in segmenti di volume, poi procederà all'elettrificazione dell'intera gamma, prevista entro il 2024. Un vasto programma green, quindi, per sostenere la richiesta di mobilità sostenibile. Impegno ecologico anche nell'universo racing, con la Corsa-e Rally, attualmente in fase di sviluppo per la ADAC Opel e-Rally Cup 2020/21: si tratta della prima auto elettrica a batteria da rally.