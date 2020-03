FCA What's Behind: verso la mobilità sostenibile del futuro

Di Rosario Scelsi mercoledì 11 marzo 2020

Spazio di rilievo per le auto elettrificate nell'edizione 2020 di FCA What's Behind, che mostra alcune attività del gruppo nel quadro dell'evoluzione del comparto automotive.

FCA What's Behind torna a proporsi con la sua carica di energia, regalando un nuovo video girato "dietro le quinte", per far conoscere al pubblico il lavoro "nascosto" del gruppo italo-statunitense. In questa seconda stagione, il format ruota in gran parte sulla mobilità sostenibile e punta i riflettori sul trend ecologico, che sta portando ad intensificare gli sforzi nello sviluppo di auto elettriche ed ibride, sempre più connesse ed autonome.

Se lo scorso anno, al centro del reportage c'erano gli aspetti legati allo sviluppo del prodotto, nel 2020 il pacchetto comunicativo punta sulle trasformazioni del comparto automobilistico, sempre più attento alla salvaguardia ambientale, tema ormai imprescindibile in ogni agenda industriale. Fiat Chrysler Automobiles sta facendo la sua parte in questo ambito, con precise scelte strategiche, consapevole che non esiste un mondo di riserva.

FCA What's Behind, nella sua seconda stagione, mostra anche le attività di ricerca e sviluppo, accendendo le telecamere su aspetti solitamente lontani dagli sguardi indiscreti, offrendo così uno spaccato sulle dinamiche aziendali in corso. Il risultato sono dei fotogrammi esplicativi, che consegnano una fotografia dello scenario attuale, proteso al futuro, verso una prospettiva sempre più ecologica. La Terra, del resto, ha bisogno di essere trattata meglio da tutti, settore automobilistico compreso.