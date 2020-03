Auto elettriche: Hyundai Kona Electric Model Year 2020

Di Rosario Scelsi sabato 21 marzo 2020

Hyundai punta a rafforzare il suo ruolo nel comparto delle auto elettriche, con un nuovo step della Kona Electric

La Hyundai Kona Electric Model Year 2020 aggiorna con un nuovo step il crossover di segmento B della casa coreana, che introduce alcune novità su questa sua auto elettrica, offerta con due tagli di batteria: da 39.2 kWh, con range operativo fino a 289 chilometri, e da 64 kWh, con autonomia massima di ben 449 chilometri (ciclo medio combinato WLTP).

Fra gli aggiornamenti più importanti, merita di essere segnalato il debutto sul modello del nuovo caricatore di bordo trifase da 10.5 kW che riduce i tempi di ricarica fino al 23% (sulla versione più potente) in caso di utilizzo di una colonnina di ricarica in corrente alternata o di una wallbox compatibile.

In tal modo cresce l'appetibilità di questa vettura, perché la durata dei rifornimenti energetici è uno degli aspetti che più tengono lontani i potenziali acquirenti dai veicoli a zero emissioni, frenando in modo massiccio la loro diffusione sul mercato.

La Hyundai Kona Electric Model Year 2020 garantisce una buona "gittata" operativa, specie per chi si muove prevalentemente in ambito urbano, terreno attuale d'elezione per le auto elettriche, cui però non manca la capacità di affrontare scenari diversi, nel segno della mobilità sostenibile.

Diverse soluzioni di infotainment rendono la versione "evolutiva" più gradevole da vivere. Penso, ad esempio alla presenza del nuovo sistema di navigazione con schermo touchscreen da 10.25 pollici. Come non citare, poi, la presenza del sistema telematico Hyundai BlueLink? Questo consente di governare da remoto, con lo smartphone, l'impianto di condizionamento, l'accensione e lo spegnimento del veicolo.

Apprezzabile la funzione di localizzazione "Car Finder", che permette di ritrovare l'auto: soluzione adatta specialmente agli smemorati o a chi si muove in città sconosciute. Sul fronte della sicurezza, si segnala l'utilità del servizio eCall, che attiva una chiamata d'emergenza automatica nei casi in cui fosse necessario.