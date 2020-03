Auto elettriche: slitta l'avvio della Smart e-cup

Di Rosario Scelsi giovedì 26 marzo 2020

Il round inaugurale di Magione è stato posticipato, per la difficile situazione emergenziale che vive il nostro paese

Anche l'avvio della Smart e-cup 2020, prima serie turismo al mondo dedicata a un'auto elettrica, slitta in avanti per l'emergenza epidemiologica da Coronavirus. La tappa di Magione, che il 18 e 19 aprile doveva aprire il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport, non si disputerà nelle date originariamente previste a causa dell'attuale situazione sanitaria.

La decisione, improntata al buonsenso, mette la salvaguardia della salute davanti a tutto il resto, come è giusto che sia, specie in uno scenario difficile come quello infelicemente dipinto dal Covid-19. L'obiettivo della scelta è quello di garantire la massima sicurezza a tutti i protagonisti di questa specialità.

Gli organizzatori della Smart e-cup 2020 sono al lavoro per trovare una nuova data al round di Magione, che al momento è difficile stabilire. Per Lug Prince & Decker, promotore e organizzatore della serie, la protezione di appassionati, partner, piloti, meccanici, ospiti, staff e addetti ai lavori ha la priorità in questa delicata fase storica.