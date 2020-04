Nissan Airya, la nuova era dei veicoli elettrici

Di marcogrigis martedì 14 aprile 2020

Nissan svela un nuovo concept di auto elettrica: arriva Airya, la vettura che ridefinisce il futuro del settore.

Nissan mostra il concept di Ariya, la vettura che segna l'inizio di una nuova era per la mobilità elettrica. Con questo modello il gruppo vuole infatti anticipare le novità della sua futura gamma, allo scopo di garantire al guidatore un'esperienza integrata, intuitiva e adattabile.

Il concept si basa sull'unione del design di alta qualità giapponese con tecnologia all'avanguardia, garantendo una guida connessa, sicura ed esaltate. Lo sviluppo della vettura si basa infatti su tre pilastri: l'Intelligent Driving, l'Intelligent Power e l'Intelligent Integration. Giovanny Arroba, Senior Design Director di Nissan Motor, ha così introdotto la nuova vettura:

Con il concept Nissan Ariya, abbiamo voluto dare vita a un’esperienza unica a bordo di un’auto elettrica, che lascia intravedere la forma che avrà secondo noi il futuro. Siamo di fronte a un veicolo nuovo e dinamico, pronto a sfidare i limiti del design e della tecnologia per cogliere la vera essenza della mobilità elettrica.

Nata come mix tra la precisione degli artigiani tradizionali giapponesi e una tendenza a una linea giovane e moderna, l'auto presenta degli accenti ramati su tetto e cerchi, per ricordare il sole che irrompe nel buio, inaugurando l'alba di un nuovo giorno. L'abitacolo è spazioso e lussuoso, inoltre garantisce il massimo del comfort anche grazie al pianale piatto, data un'innovativa disposizione del pacco batterie.

La performance è elevatissima ed è garantita dalla tecnologia e-4ORCE, grazie a due motori elettrici per un'erogazione di potenza bilanciata, per il massimo della stabilità. Inoltre è presente ProPILOT 2.0, un sistema di assistenza alla guida che Nissan ha sviluppato per aiutare il guidatore in alcune condizioni, come gli spostamenti in autostrada, nonché varie feature di guida autonoma, ricerca del parcheggio automatizzata con Virtual Personal Assistant e molto altro ancora.

Helen Perry, Head of Electric Vehicles di Nissan Europe, ha così concluso: