Auto elettriche, taglio globale di emissioni di CO2

Di marcogrigis lunedì 1 giugno 2020

L'adozione di una mobilità completamente elettrica potrebbe abbattere la produzione di anidride carbonica nei Paesi occidentali.

Le auto elettriche potrebbero garantire un taglio globale nelle emissioni di CO2. È quanto svela un'analisi condotta da George Milev e Amin Al-Habaibeh della Nottingham Trent University: solo nel Regno Unito, il passaggio a un parco auto completamente elettrico ridurrebbe la produzione di anidride carbonica del 12%.

In Gran Bretagna circolano circa 39 milioni di automobili, solo 27.000 delle quali di tipo elettrico. I ricercatori hanno voluto quindi calcolare quale potrebbe essere l'impatto di un trasporto completamente elettrico in termini di emissioni, considerando come il Paese voglia diventare carbon neutral entro il 2050. Per raggiungere questo scopo, gli esperti hanno studiato la distanza media percorsa annualmente dalle auto britanniche e la combinazione delle tipologie di motore oggi disponibili sul mercato - diesel, benzina ed elettrico - per stimare l'attuale produzione di CO2 per miglio percorso.

I dati emersi sono davvero interessanti. Se tutte le vetture fossero elettriche, si taglierebbe il traguardo di un calo del 14% delle emissioni di anidride carbonica in tutta la nazione. Questo ovviamente calcolando tutta la CO2 prodotta in un anno, da qualsiasi attività produttiva e umana oggi conosciuta. Considerando come le vetture elettriche richiedano un approvvigionamento energetico regolare per la ricarica delle batterie, i ricercatori hanno stimato un 2% di peso sull'emissione di gas serra, portando la percentuale al 12.

Il 12% può sembrare poco in termini relativi, ma si tratterebbe di un calo di ben 42 milioni di tonnellate di CO2 in meno ogni anno. Gli esperti ritengono che questa stima possa essere applicata anche altrove, almeno nei Paesi occidentali dove il ricorso alle automobili è simile alla Gran Bretagna: l'adozione estesa di auto elettriche potrebbe pertanto portare a un enorme calo nella produzione di gas serra a livello mondiale. Per questa ragione, proprio in un'ottica di rispettare gli obiettivi carbon neutral presi da molte nazioni europee, diversi Paesi hanno deciso di stanziare incentivi per l'acquisto di queste vetture.

