Triumph presenta la sua prima bici elettrica

Di marcogrigis mercoledì 17 giugno 2020

Triumph presenta la sua prima bicicletta elettrica, la Trekker GT: un passo importante per il noto produttore di motociclette.

Il colosso britannico Triumph ha presentato la sua prima bicicletta elettrica. Il gruppo d'Oltremanica, molto apprezzato per le sue motociclette, ha infatti lanciato sul mercato la Trekker GT: una soluzione dalle funzionalità avanzate, per pedalare in sicurezza e senza troppo intoppi.

La bicicletta vede un design minimalista e include un motore da 250W, abbinato a una batteria Shimano E8035 da 504Wh. L'autonomia è di circa 150 chilometri e l'intero corpo è abbastanza leggero, considerando come in totale la Trekker GT si attesti sui 24 chilogrammi di peso. Non è però tutto, poiché il mezzo include anche un comodo display per navigare tra diverse funzioni, come la velocità, il calcolo della distanza, il tempo di viaggio, le marce e molto altro ancora. Naturalmente, sempre dal display sarà possibile verificare l'autonomia residua delle batterie.

Presentata come la "scelta perfetta per i pendolari, il fitness e le pedalate di tutti i giorni”, la bicicletta elettrica sarà offerta nel Regno Unito, in Europa e negli Stati uniti a 2.950 sterline - circa 3.295 euro.

Così come sottolinea The Verge, con la Trekker GT la compagnia torna virtualmente alle sue origini. Noto soprattutto per le sue fenomenali motociclette, il marchio è in realtà nato nel 1884 proprio producendo biciclette. I primi veicoli motorizzati sono invece arrivati nel 1902, mentre l'ultima bici classica risale agli anni '70. Sempre The Verge aggiunge come moltissime altre società specializzate nell'universo moto abbiano deciso di investire sulla mobilità sostenibile e sui veicoli leggeri. Harley-Davidson, ad esempio, sta progettando motociclette, biciclette a pedalata assistita e monopattini, tutti con motore elettrico. Piani analoghi per BMW, ma anche per la Ducati, con la sua prima e-bike lanciata sul mercato lo scorso anno.

Fonte: The Verge