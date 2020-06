Scooter elettrici: Askoll presenta la nuova gamma NGS

Di marcogrigis venerdì 19 giugno 2020

Arrivano sul mercato i nuovi scooter elettrici Askoll, per la gamma NGS: tre modelli per spostarsi rapidamente a zero emissioni.

Askoll lancia la sua nuova gamma di scooter NGS, già presentata in anteprima all'ultima edizione dell'Eicma e ora pronta a sbarcare sul mercato. L'azienda vicentina inaugura così una nuova era, grazie a degli scooter innovativi, dal design ricercato e dalle funzionalità uniche.

I nuovi scooter elettrici sono stati sviluppati in collaborazione con Italdesign e la gamma si compone di tre esemplari, dalle linee completamente ridisegnate. Tutti si caratterizzano per un corpo leggero e maneggevole, sella biposto e scudo frontale di protezione. Migliorata ulteriormente la sicurezza rispetto alla precedente edizione eS, il tutto per garantire il massimo delle prestazioni e un funzionamento privo di fastidiosi rumori.

Lo scooter NGS1 si caratterizza per una potenza di 1.500W e coppia da 100 Nm. Può raggiungere i 45 chilometri orari e ha un'autonomia di 40 km. Il suo motore brushless ne garantisce il massimo dell'efficienza energetica, mentre il pacco batteria al litio ha una capacità massima di 1.045 Wh. Ottimo anche l'impianto frenante, grazie a un freno a disco di 140 mm.

Il modello NGS2 presenta invece una potenza di 2.200W e coppia da 130 Nm. Raggiunge sempre i 45 chilometri orari e ha un'autonomia di 71 km. Anche in questo caso il motore è brushless, alimentato però da due pacchi batteria al litio, da 2.90 Wh complessivi. Anche in questo caso la frenata è perfetta, grazie ai freni a disco da 190 mm di diametro, sia a livello anteriore che posteriore.

Per chi vuole il top, l'ideale è invece lo scooter NGS3, con motore da 2.700W e coppia da 130 Nm. Può raggiungere i 66 chilometri orari per un'autonomia di 96 km. Il motore brushless è ad altissima efficienza ed è alimentato da due pacchi batteria da 2.800 Wh. L'impianto frenante prevede invece un sistema CBS per garantire la massima sicurezza.

Non mancano per tutti i modelli sospensioni, idraulica telescopica anteriore e mono-ammortizzatore posteriore. Il tutto abbinato a grandi ruote, per l massimo della stabilità su strada. Veloce è anche la ricarica: da 0 a 100 in circa tre ore.

I modelli NGS2 e NGS3 presentano anche un comodo display digitale e modulo Bluetooth, per connettersi all'applicazione Askoll Smart Drive, disponibile su Play Store e App Store. Disponibili nelle varianti bianco, rosso e grigio titanio, i tre modelli sono venduti rispettivamente al prezzo di 2.490, 3.690 e 4.190 euro.