Colonnine di ricarica nelle mappe Apple

Di marcogrigis martedì 23 giugno 2020

Apple introduce l'indicazione sulle colonnine di ricarica nelle mappe di iOS 14: si parte da 5 città, ma nei prossimi mesi arriveranno anche altre località.

Apple aggiunge le colonnine di ricarica nella sua applicazione Mappe. È questa una delle novità introdotte dalla società di Cupertino con iOS 14, il nuovo sistema operativo per iPhone presentato ieri nel corso della WWDC 2020. Un progetto che inizialmente coinvolgerà un numero ridotto di città, per poi espandersi a molte altre località nel corso dei prossimi mesi.

Si è parlato molto spesso della cosiddetta ansia da colonnina, il timore di non trovare stazioni di ricarica soprattutto durante lunghi viaggi. Diverse ricerche hanno dimostrato come questa paura sia uno dei fattori che più alimenta dubbi negli acquirenti, allontanandoli dal passaggio alle vetture elettriche. Eppure le colonnine oggi sono in rapida moltiplicazione, e non solo nelle grandi città, per un viaggio privo di stress.

Proprio a questo scopo, Apple ha deciso di riportare sulle proprie mappe le indicazioni per le stazioni di ricarica presenti sul percorso scelto, affinché il guidatore possa trovarle con facilità. Una funzionalità già inclusa nell'omonima applicazione per iOS 14, abilitata naturalmente anche in modalità navigazione e compatibile anche con CarPlay.

Come anticipato da Tim Cook e Craig Federighi durante l'evento targato mela morsicata, le colonnine di ricarica saranno inizialmente disponibili sulle mappe di New York, Los Angeles, San Francisco, Shanghai e Pechino. Gli utenti potranno utilizzare questa funzione non appena iOS 14 verrà reso disponibile nella sua versione finale, normalmente nel mese di settembre. La società ha però promesso di aggiungere nuove località nel corso dei prossimi mesi, per una disponibilità che andrà progressivamente a crescere nel tempo.

Al momento non è dato sapere quando le colonnine europee entreranno ufficialmente nelle mappe di Apple, ma l'attesa non dovrebbe risultare eccessivamente lunga. Sempre sul fronte della navigazione e della modalità sostenibile, il gruppo californiano ha anche previsto nuovi percorsi da compiere in bicicletta, consultabili anche su Apple Watch.

Fonte: The Verge