Bicicletta a noleggio: Swapfiets sbarca a Milano

Di marcogrigis venerdì 3 luglio 2020

Biciclette a noleggio, ora spostarsi a Milano è più facile. Arriva infatti Swapfiets, il servizio di noleggio a lungo termine nato nel 2014 nei Paesi Bassi. Un progetto "in stile Netflix” che permette di ricevere, previo il pagamento di un abbonamento mensile, una bici per i propri spostamenti cittadini. E la manutenzione è inclusa nel prezzo.

Già attivo nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio e in Danimarca, Swapfiets può già contare su 200.000 appassionati. Ed entro fine 2020 anche Milano si aggiungerà alla lista delle città che potranno approfittare di questo servizi, affinché si possano noleggiare a lungo termine delle biciclette e altri mezzi di mobilità elettrica, come scooter e monopattini.

Swapfiets offre sia mezzi classici che elettrici, così come già accennato, allo scopo di rendere gli spostamenti urbani e suburbani più veloci, ma anche di ridurre l'impatto sull'ambiente dei trasporti cittadini. Il sistema segue il "modello Netflix", già da tempo conosciuto dagli Italiani: con un abbonamento mensile si riceverà un mezzo a proprio uso esclusivo, inclusa la manutenzione. In caso di problemi tecnici, il servizio clienti garantisce un rapido intervento e, se necessario, una sostituzione entro 48 ore direttamente a casa dell'abbonato.

Il tutto ovviamente è gestibile in modo rapido e veloce, proprio come avviene per la famosa piattaforma di streaming, grazie a un'applicazione per smartphone oppure all'accesso all'apposito sito swapfiets.com. Le app sono ovviamente disponibili sui principali negozi digitali, come Google Play e App Store. A Milano saranno disponibili inizialmente le biciclette "Deluxe 7", a cui si aggiungerà la classica Hollandbike "Original", l'e-bike "Power-7" e l'"e-Kick" scooter.

Marc van Pappelendam, Managing Director di Swapfiets, ha così commentato il progetto: