Monopattini elettrici: Xiaomi presenta i nuovi Mi Electric Scooter

Di marcogrigis giovedì 16 luglio 2020

Xiaomi presenta gli ultimi arrivi della sua linea di monopattini elettrici: arrivano in Italia Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S e Mi Electric Scooter Essential.

Importanti novità per l'universo dei monopattini elettrici, con l'arrivo in Italia di nuovi modelli a marchio Xiaomi. Il brand cinese ha infatti deciso di lanciare sullo Stivale i nuovi Mi Electric Scooter Pro 2 e Mi Electric Scooter 1S, a cui si aggiungerà il Mi Electric Scooter Essential. Quest'ultimo è un modello low cost, il cui debutto è già avvenuto da tempo su altri mercati.

Il Mi Electric Scooter Pro 2 rappresenta la naturale evoluzione dell'omonimo predecessore ed è pensato per gli utenti che desiderano ottenere elevate performance. Il monopattino raggiunge infatti i 25 chilometri orari e assicura un'autonomia di altri 45, per il massimo della versatilità negli spostamenti. Merito anche del potente motore da 300W, delle ruote a camera d'aria da 8.5 pollici e dai freni a disco e sistema antibloccaggio eABS. Solito e dalle linee tipiche di Xiaomi, il Mi Electric Scooter Pro 2 vede luci di posizione LED e speciali fanali per aumentare la sicurezza alla guida anche di notte.

Il Mi Electric Scooter 1S è invece un modello più leggero pensato per uso cittadino, con velocità simili alla variante Pro, ma dall'autonomia limitata a circa 30 chilometri. Il motore ha una potenza di 250W e la sicurezza è sempre garantita da luce di posizione LED e sistema frenante a disco.

Il Mi Electric Scooter Essential è infine la versione entry level per il mercato dei monopattini Xiaomi, con un'autonomia sempre di 30 chilometri, velocità di poco meno di 20 chilometri orari, ruote con camera d'aria e doppio sistema frenante.

Disponibili dalla fine di luglio, il Mi Electric Scooter Pro 2, il Mi Electric Scooter 1S e il Mi Electric Scooter Essential saranno offerti rispettivamente al prezzo di 529.90, 429.90 e 299.90 euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore