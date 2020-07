Auto elettriche: i consumatori USA non sanno cosa siano

Di marcogrigis lunedì 27 luglio 2020

La maggior parte dei consumatori statunitensi non è in grado di definire le caratteristiche delle auto elettriche: lo rivela una nuova survey.

Le auto elettriche faticano ad affermarsi negli Stati Uniti, nonostante nazione di uno dei più noti produttori mondiali: Tesla. Tra diffidenze e poco interesse di mercato, una recente survey ha deciso di indagare quali siano le motivazioni che spingono i guidatori a ignorare questo tipo di vetture. E, almeno in alcuni casi, è emerso come molti consumatori non abbiano ben chiaro cosa effettivamente siano le auto elettriche.

Lo studio è stato condotto da John Halveston e Laura Roberson dell'Università George Washington. I ricercatori hanno condotto dei questionari di base sugli automobilisti a stelle e strisce, rilevando uno scenario forse inedito. La maggior parte degli intervistati non è infatti perfettamente in grado di definire una vettura elettrica, così come rivelano gli stessi autori:

Abbiamo scoperto che la gran parte degli intervistati non sia in grado di rispondere correttamente a domande di base. [...] Sfortunatamente, la maggior parte delle persone conosce davvero poco sulle auto elettrice e solo pochissimi ne hanno provata una.

Il consumatore medio statunitense, in altre parole, non conosce il funzionamento delle auto elettriche, le soglie di prezzo, i tempi di ricarica, l'autonomia media, i costi di manutenzione e molto altro ancora. Ad esempio, solo il 18% degli intervistati sa distinguere tra una vettura "plug-in" e una a "serbatoio di benzina".

Tuttavia, il mercato statunitense ha modo di rifarsi. I ricercatori hanno infatti scoperto come l'esperienza diretta con una vettura elettrica sia in grado di alimentare un grande interesse da parte di potenziali acquirenti.

Il nostro studio rivela che un'esperienza diretta con un veicolo elettrico - anche solo per pochi minuti - può avere un impatto importante nel cambiare l'opinione del pubblico su questi mezzi.

Fonte: Forbes