Auto elettriche: 1 milione di colonnine nel mondo

Di marcogrigis venerdì 7 agosto 2020

Auto elettriche, il numero di colonnine di ricarica oggi disponibili supera il milione: sul podio la Cina, seguita dall'Europa con 200.000 stazioni.

I possessori di un'auto elettrica possono approfittare di servizi sempre più estesi, a partire dalle colonnine di ricarica. Sono ormai un milione le stazioni di ricarica disponibili in tutto il mondo, così come svela una recente analisi di BloombergNEF. Un numero forse non ancora sufficiente per garantire la piena autonomia su tutte le strade e nei luoghi più remoti del Pianeta, ma sufficienti per garantire viaggi privi di "range-anxiety”.

La maggior parte delle colonnine di ricarica si trova in Cina, seguita a ruota dall'Europa. In questi due continenti l'attenzione per le auto elettriche è la maggiore a livello mondiale, tuttavia negli ultimi mesi si è assistito anche a un'impennata nell'America del Nord, sia negli Stati Uniti che in Canada.

Proprio negli Stati Uniti, una spinta potrebbe provenire dalle ormai imminenti elezioni presidenziali. La nazione non vede ancora una grande penetrazione di auto elettriche sul mercato, tanto che i consumatori appaiono dubbiosi e poco informati sulle potenzialità di questa tecnologia, così come ha svelato una recente ricerca. Tuttavia, la campagna elettorale ha posto al centro del dibattito politico la necessità di una mobilità più sostenibile e, almeno dalla compagine dei democratici, è giunta la proposta di una capillare rete di colonnine a stelle e strisce.

Le elezioni potrebbero fare una grande differenza. I democratici sono molto aggressivi sia sul tema delle auto elettriche che dell'infrastruttura di ricarica.

Tornano in Europa, invece, sono i Paesi Bassi ad aggiudicarsi la prima posizione sul fronte dell'elettrico. Le colonnine di ricarica sono pressoché ovunque, anche se il mercato dell'auto elettrica non risulta ancora particolarmente vistoso, grazie a investimenti sia pubblici che privati. Sul fronte dei numeri, l'intero Vecchio Continente dispone oggi di 200.000 colonnine, pronte ad arrivare a 1 milione entro il 2025. A livello globale, entro il 2040 potrebbero esservi 12 milioni di stazioni di ricarica.

Fonte: AutoNews