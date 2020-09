Auto elettriche: da Porsche la super-ricarica mobile

Di marcogrigis giovedì 17 settembre 2020

Porsche lancia un sistema di ricarica veloce su camion per le auto elettriche Taycan: una soluzione mobile e versatile per eventi o quando le colonnine non sono sufficienti.

Porsche presenta un'importante novità per l'universo delle auto elettriche. La società ha infatti svelato una stazione di super-ricarica mobile, da ben 2.1 MWh: sarà in grado di alimentare 10 vetture alla volta. La struttura è stata pensata per il trasporto su ruote, affinché possa essere impiegata all'occorrenza: l'ideale per eventi, corse automobilistiche, festival e tutti quei luoghi dove il numero di colonnine presenti potrebbe non essere sufficiente.

Così come spiega Electrek, Porsche ha scelto una soluzione semplice e, al contempo, innovativa. L'intera struttura di ricarica è infatti stata costruita sul rimorchio di un camion. In questo modo, potrà essere facilmente spostato da una location all'altra, a seconda delle necessità del momento.

L'occasione per la presentazione è la recente Porsche Track Experience tenutasi in Ungheria, dove gli appassionati hanno potuto provare alcune Taycan su un circuito automobilistico. Dato l'elevato numero di persone, pronte a mettersi alla guida, il gruppo automobilistico ha deciso di sviluppare una soluzione per una carica super-veloce, ben oltre le classiche colonnine. Così, in collaborazione con una società tedesca, ha realizzato sette camion di ricarica rapida, a cui collegare fino a 10 vetture alla volta.



La struttura incorpora un parco batterie molto generoso, per un totale di 2.1 MWh di potenza. Questo permette di garantire una ricarica estremamente veloce quando le Taycan vengono collegate, il tutto nel massimo della sicurezza. Così ha spiegato Ragnar Schulte, direttore dell'Experiential Marketing di Porsche:

Abbiamo utilizzato i camion per numerosi eventi in tutta Europa, portando a termine circa 5.000 operazioni di ricarica - a volte a condizioni di temperatura estreme, anche di -40 gradi. La loro performance è stata quindi provata e testata.

Al momento, sembra che la soluzione rimarrà disponibile per gli eventi destinati al gruppo.

Fonte: Electrek