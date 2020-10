Lewis Hamilton elogia le auto elettriche

Di marcogrigis martedì 6 ottobre 2020

Lewis Hamilton elogia l'universo delle auto elettriche e spiega i cambiamenti verdi alla base del suo nuovo stile di vita.

Lewis Hamilton elogia l'universo delle auto elettriche, per una mobilità del futuro a zero emissioni. Il pilota torna a parlare di tematiche ambientali, dopo aver presentato in questi giorni il suo team di Formula E, una squadra tutta elettrica pronta a gareggiare nelle corse di Extreme E. Lo fa spiegando tutte le potenzialità della mobilità verde, in particolare parlando dell'ultimo prototipo presentato da Mercedes.

Non stupisce che il campione di Formula 1 abbia deciso di scendere nuovamente in campo per l'ambiente, un tema a cui è molto legato. Da qualche anno, ad esempio, Hamilton ha deciso di sposare la dieta vegana, sempre più convinto della necessità di rinunciare a cibi di origine animale anche per contenere l'emissione di gas serra dovuti agli allevamenti. Ora, avvalendosi delle piattaforme social, ha voluto ribadire il suo impegno verso l'elettrico.

Solo poche settimana il pilota aveva deciso di pubblicare un'immagine della nuova Mercedes Vision EQS, un prototipo che spera possa presto diventare di serie. In quel frangente, aveva spiegato le ragioni alla base del suo nuovo stile di vita ecologico:

Ho apportato di recente molti cambiamenti alla mia vita, per ridurre il mio impatto sull'ambiente. Il primo passo di questo viaggio è stato capire il mio personale impatto e comprendere come modificarlo e migliorarlo. Da allora, ho ridotto i viaggi quando possibile, ho sposato una dieta vegana e, fatta eccezione per le fare, uso auto elettriche tutte le volte che mi è possibile. Voglio inoltre sfruttare la mia posizione di pilota per stimolare un cambiamento positivo e permanente: per questo sto lavorando a stretto contatto con Mercedes per convertire progressivamente la loro flotta d'auto in elettrica.

Con il suo team X44 di Formula E, invece, Hamilton intende lanciare una piattaforma di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, con iniziative rivolte al pubblico e azioni mirate per la salvaguardia dell'ambiente.

Fonte: Corriere dello Sport