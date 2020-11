Auto elettriche: i bambini spingono i genitori all'acquisto

Di marcogrigis venerdì 13 novembre 2020

I bambini hanno un peso fondamentale nella scelta di acquistare una vettura elettrica: è quanto emerge da un sondaggio condotto nel Regno Unito.

I bambini sembrano essere i soggetti che, all'interno delle famiglie, hanno più peso nella scelta di acquistare un'auto elettrica. È quanto emerge da un sondaggio condotto nel Regno Unito dalla compagnia francese Peugeot, pronto a sottolineare come i più piccoli siano particolarmente sensibili alle questioni ambientali.

Lo studio ha coinvolto 1.250 bambini britannici, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, e i loro genitori. Dalla survey è emerso come il 55% degli adulti abbia ricevuto specifiche richieste dai più piccoli per l'acquisto di un'auto meno inquinante, come appunto una vettura elettrica. Non è però tutto, poiché almeno il 54% di tutti i bimbi sia impegnato nel convincere le famiglie ad adottare comportamenti più eco-friendly, ben oltre al settore della mobilità.

David Peel, Managing Director della divisione britannica di Peugeot, ha commentato con entusiasmo i risultati:

È ottimo vedere la futura generazione di acquirenti auto così interessata nell'elettrico, nonché sapere che siano in grado di comprendere l'impatto positivo che questi veicoli avranno sull'ambiente. Detto questo, è davvero positivo apprendere l'influenza che i bambini hanno sulle scelte d'acquisto dei loro genitori.

D'altronde, i più piccoli sono sempre più coinvolti nelle questioni che riguardano tutta la famiglia. Ben il 72.2% degli adulti intervistati ha confermato il coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi d'acquisto di una nuova auto, dalla scelta del modello al colore, dal tipo di motore alla comodità degli interni.

In merito all'elettrico, non stupisce l'attenzione delle giovani e giovanissime generazioni verso questa tecnologia. Molto sensibili alle questioni ambientali, e in prima linea per richiedere azioni mirate per combattere i cambiamenti climatici, i più piccoli si dimostrano dei veri e propri maestri in rispetto della natura e consumi sostenibili. In questo senso, una vettura elettrica è percepita come un'alternativa più vantaggiosa rispetto alle classiche soluzioni a motore termico.

Fonte: CleanTechnica