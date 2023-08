Agrobiodiversità: preservare la varietà genetica delle piante coltivate

L’agrobiodiversità è un concetto che si riferisce alla varietà genetica delle piante coltivate.

Questa varietà è essenziale per la sicurezza alimentare, la sostenibilità agricola e la conservazione dell’ambiente. Tuttavia, negli ultimi decenni, l’agrobiodiversità è stata minacciata da diversi fattori, tra cui l’omogeneizzazione delle colture, l’uso di varietà commerciali ad alto rendimento e l’abbandono delle colture tradizionali.

La diversità genetica delle piante coltivate è fondamentale per garantire la resilienza degli ecosistemi agricoli. Le diverse varietà di piante hanno adattamenti specifici a diversi ambienti, condizioni climatiche e malattie. Questa diversità genetica permette alle piante di sopravvivere e prosperare in diverse situazioni, aumentando la loro resistenza alle malattie e alle condizioni avverse.

La sicurezza alimentare

Inoltre, l’agrobiodiversità è essenziale per la sicurezza alimentare. Le diverse varietà di piante coltivate forniscono una vasta gamma di nutrienti essenziali per una dieta equilibrata. Inoltre, la diversità genetica delle piante coltivate può essere utilizzata per sviluppare nuove varietà con caratteristiche desiderabili, come la resistenza alle malattie o la tolleranza alla siccità. Questo può contribuire a migliorare la produttività agricola e a garantire una maggiore disponibilità di cibo per la popolazione mondiale in rapida crescita.

Le minacce all’agrobiodiversità

Tuttavia, negli ultimi decenni, l’agrobiodiversità è stata minacciata da diversi fattori. Uno dei principali fattori è l’omogeneizzazione delle colture. Le grandi aziende agricole tendono a coltivare un numero limitato di varietà commerciali ad alto rendimento. Questo porta alla perdita di varietà locali e tradizionali, che sono spesso più adattate alle condizioni locali e hanno una maggiore diversità genetica. L’omogeneizzazione delle colture aumenta il rischio di epidemie di malattie e può portare alla perdita di importanti risorse genetiche.

Inoltre, l’uso di varietà commerciali ad alto rendimento può portare alla dipendenza da pesticidi e fertilizzanti chimici. Questo può danneggiare l’ambiente e la salute umana. Le varietà commerciali ad alto rendimento sono spesso selezionate per la loro produttività e resistenza alle malattie, a scapito di altre caratteristiche desiderabili come il sapore o la resistenza alla siccità. Questo può portare alla perdita di varietà con caratteristiche uniche e preziose.

Un altro fattore che minaccia l’agrobiodiversità è l’abbandono delle colture tradizionali. Molte comunità agricole stanno abbandonando le colture tradizionali a favore di colture commerciali più redditizie. Questo ha portato alla perdita di varietà locali e tradizionali che sono adattate alle condizioni locali e hanno una vasta diversità genetica. L’abbandono delle colture tradizionali può anche portare alla perdita di conoscenze e pratiche agricole tradizionali, che sono spesso basate su una profonda comprensione dell’ambiente e delle piante coltivate.

Le azioni necessarie per preservare l’agrobiodiversità

Per preservare l’agrobiodiversità, sono necessarie azioni a livello globale, nazionale e locale. A livello globale, è necessario promuovere la conservazione e l’uso sostenibile dell’agrobiodiversità. Ciò può essere fatto attraverso la creazione di banche del germoplasma, che conservano e catalogano le varietà genetiche delle piante coltivate. Inoltre, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà con caratteristiche desiderabili utilizzando la diversità genetica delle piante coltivate.

A livello nazionale, è necessario promuovere politiche agricole che favoriscano la diversità genetica delle piante coltivate. Questo può essere fatto attraverso l’incentivazione dell’uso di varietà locali e tradizionali, la promozione dell’agricoltura biologica e sostenibile e il sostegno alle comunità agricole locali. Inoltre, è necessario promuovere la conservazione delle varietà locali e tradizionali attraverso programmi di educazione e sensibilizzazione.

A livello locale, è importante coinvolgere le comunità agricole nella conservazione dell’agrobiodiversità. Le comunità agricole hanno una conoscenza unica delle varietà locali e tradizionali e delle pratiche agricole tradizionali. È importante valorizzare questa conoscenza e coinvolgere le comunità agricole nella conservazione delle varietà genetiche delle piante coltivate. Ciò può essere fatto attraverso la promozione dell’agricoltura biologica e sostenibile, il sostegno alle pratiche agricole tradizionali e la valorizzazione dei prodotti locali.

In conclusione, l’agrobiodiversità è essenziale per la sicurezza alimentare, la sostenibilità agricola e la conservazione dell’ambiente. Tuttavia, negli ultimi decenni, l’agrobiodiversità è stata minacciata da diversi fattori, tra cui l’omogeneizzazione delle colture, l’uso di varietà commerciali ad alto rendimento e l’abbandono delle colture tradizionali. Per preservare l’agrobiodiversità, sono necessarie azioni a livello globale, nazionale e locale. È importante promuovere la conservazione e l’uso sostenibile dell’agrobiodiversità e coinvolgere le comunità agricole nella sua conservazione. Solo attraverso queste azioni possiamo garantire la diversità genetica delle piante coltivate e garantire la sicurezza alimentare per le generazioni future.