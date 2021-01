Auto elettriche: anche il colosso cinese Baidu le produrrà

Il settore delle auto elettriche avrà presto un nuovo e influente player. Baidu, il colosso cinese della ricerca online, ha infatti deciso di entrare nel settore della mobilità sostenibile, con l’aiuto di Geely. Non è la prima volta che società IT della Repubblica Popolare scelgono l’elettrico come scommessa per il futuro: anche il gigante dello shopping Alibaba ha di recente annunciato piani simili.

D’altronde, Baidu non è nuova al settore delle auto: da qualche anno la società sta infatti sviluppando la propria tecnologia per la guida autonoma, tanto da rappresentare uno dei gruppi più importanti in Cina in questo settore.

Baidu e le auto elettriche

La notizia della nuova scommessa di Baidu è stata diramata ieri da Reuters e poi rilanciata dalle principali agenzie di stampa internazionali. A quanto pare, il colosso cinese sarebbe pronto a produrre la sua prima vettura elettrica e, per farlo, avrebbe stretto una partnership con Geely. Quest’ultima ha una grande rilevanza sul mercato auto, dopo aver acquisto Volvo anni fa.

Baidu intende occuparsi soprattutto della parte software di questa iniziativa, mentre il partner si concentrerà sulle soluzioni hardware. L’obiettivo principale è quello di realizzare una piattaforma scalabile, che possa rappresentare la base in comune per molti veicoli diversi.

The Verge riferisce un pieno appoggio all’iniziativa da parte del governo cinese, il quale da tempo garantisce ingenti contributi statali alle società private desiderose di lanciarsi nel mercato delle auto elettriche. Dal 2017 le autorità studiano infatti la transizione verso una mobilità sostenibile e, nei prossimi anni, potrebbe addirittura giungere il divieto alla vendita di nuove auto a benzina oppure diesel.

Come già anticipato, altri colossi come Alibaba hanno già investito su questo fronte. La società ha inizialmente spinto Xpeng, una startup dedicata alle vetture elettriche. E di recente ha formato una joint venture con SAIC, uno dei principali carmaker locali, per la futura immissione sul mercato di veicoli elettrici dal costo accessibile.

Fonte: The Verge