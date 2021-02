Auto elettriche: Apple non la produrrà con Hyundai o Kia

L’auto elettrica di Apple potrebbe vedere la luce entro pochi anni, ma il veicolo non sarà probabilmente prodotto da Hyundai o dalla sussidiaria Kia. È quanto comunica il gruppo sudcoreano in una nota distribuita alla stampa, dopo le insistenti indiscrezioni emerse nell’ultima settimana.

Torna quindi nel mistero il tanto vociferato “Project Titan”, il progetto ormai avviato da anni dalle parti di Cupertino per la produzione di una vettura elettrica e completamente autonoma. Cosa accadrà ora?

Apple, Hyundai e le auto elettriche

Così come già accennato, le indiscrezioni si susseguivano ormai da diverse settimane: Apple pareva finalmente pronta a passare alla produzione della sua prima auto elettrica, grazie a una partnership con un automaker di terze parti. La stampa asiatica aveva ravvisato in Hyundai il collaboratore ideale per la mela morsicata, considerando anche alcuni contatti che l’automaker sudcoreano avrebbe stretto proprio dalle parti di Cupertino. Eppure, dopo giorni di lanci sui maggiori quotidiani e social network in subbuglio – tanto che si era ipotizzato anche il probabile lancio della vettura entro il 2024 – è giunta la smentita.

In una nota pubblicata da Bloomberg e da altre testate statunitensi, il gruppo sudcoreano ha smentito una collaborazione con la mela morsicata, anche per la controllata Kia: