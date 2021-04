Auto elettriche Tesla, consegne record nel primo trimestre 2021

Tesla inaugura il 2021 con grande slancio, segnando un record di consegne di auto elettriche nel primo trimestre. È quanto conferma la stessa azienda statunitense, nell’annunciare i risultati fiscali del Q1 2021: sono ben 184.570 le vetture vendute, un traguardo importante in un periodo complesso come quello della pandemia.

Ed è proprio per le singolari condizioni del mercato che il gruppo di Elon Musk è riuscito a segnare un altro obiettivo: quello della crescita annuale del 110%. Nello stesso trimestre del 2020, infatti, l’azienda era riuscita a consegnare “solo” 88.400 veicoli. Un fatto più che comprensibile, considerando come quel quarto sia corrispondo con il periodo più duro della prima ondata di coronavirus.

Auto elettriche Tesla, +110% su base annua

Così com già accennato, Tesla ha raggiunto il traguardo delle 184.570 auto elettriche consegnate nel Q1 del 2021, per una crescita annua di ben il 110%. Se si considera invece il quarto precedente, ovvero il Q4 del 2020, l’aumento è stato del 2%.

La società è quindi ripartita con slancio dopo il freno dovuto alla pandemia da coronavirus, anche se il settore delle auto elettriche ha sentito meno la crisi di mercato rispetto alle vetture tradizionali. Non a caso, il 2020 è stato proprio l’anno della grande crescita dell’elettrico in tutto il mondo, in controtendenza rispetto alle motorizzazioni a combustibile.

Dati molto incoraggianti anche sul fronte della produzione, oltre che della consegna di veicoli elettrici, dove Tesla raggiunge le 180.000 unità.

Nel primo quarto abbiamo prodotto oltre 180.000 veicoli e consegnato quasi 185.000 veicoli. Siamo incoraggiati dalla forte risposta della Model Y in Cina e stiamo procedendo velocemente verso una produzione a massima capacità. Le nuove Model S e Model X sono state ugualmente accolte in modo eccezionale, con le nuove opzioni installate e testate nel Q1, e siamo nelle fasi iniziali dell’aumento della produzione.

La società ha infine confermato come le versioni riviste della Model S e della Model X verranno rese disponibili entro la fine del quarto in corso.

Fonte: ElecTrek