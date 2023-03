Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di auto green. Scopriamo cosa sono e perché sono considerate sempre più indispensabili.

Con l’attesa di una normativa che cambi il modo di acquistare le macchine, si sente parlare sempre più spesso di auto green. Non tutti però sanno bene di cosa si tratti nello specifico e di quali siano le differenze rispetto alle auto convenzionali e a cui tutti siamo abituati.

Per questo motivo, oggi vedremo di fare chiarezza su questi veicoli così voluti dai vari governi e all’apparenza indispensabili per un ambiente più green.

Cosa significa auto green

Le auto green, note anche come greencar o auto verdi sono quei veicoli considerati puliti e più sostenibili delle più recenti macchine a benzina o a diesel. Ad alimentarle sono infatti l’elettricità o dei carburanti alternativi e non inquinanti.

Disponibili in diversi formati e dimensioni, queste macchine si distinguono quindi per avere un basso impatto sull’ambiente (da qui il termine green) e per essere quindi più sostenibili.

auto green

Tra le possibili ci sono quelle che vanno a batteria, le auto ibride elettriche, quelle a biodiesel e quelle con serbatoio a gas ed elettricità.

Tutti modelli che si rivelano meno inquinanti rispetto a quelli attualmente in commercio e che, per questo motivo, sono considerati i migliori in vista di un futuro che punti al benessere dell’ambiente.

Quali sono i vantaggi delle auto green

Ma quali sono, nello specifico, i vantaggi di queste auto?

Il primo, e sicuramente tra più importanti, è quello di una riduzione delle emissioni di CO2, problema sempre molto vivo e che si sta cercando in tutti i modi di minimizzare. Un esempio sono le nuove norme per le case green.

Tra gli altri vantaggi ci sono la migliore qualità dell’aria, l’inquinamento acustico ridotto, l’utilizzo minore di combustibili fossili e l’uso più sostenibile.

Come spesso avviene quando si parla di sostenibilità, ci sono dei vantaggi che non si riducono all’ambiente ma che toccano anche i guidatori in prima persona. Tra questi ci sono la possibilità di ricaricare le auto in autonomia, una guida più rilassante e dei costi di gestione e di manutenzione più bassi.

Certo, ancora ci sono tanti accorgimenti da prendere affinché le auto ibride e sopratutto quelle solo elettriche possano funzionare al meglio. Ciò nonostante, si punta sempre di più alla loro diffusione a alla riduzione di quelle attualmente in circolazione e altamente inquinanti.