I lavaggi in lavatrice possono essere anche ecologici. Basta usare i prodotti giusti. Scopriamo quali sono i più facili da reperire e da usare.

Spesso, per un buon bucato, si può scegliere una via diversa da quella classica e optare per prodotti che siano al contempo ecologici ed economici. Prodotti che è possibile trovare a casa e che sono solitamente di normale utilizzo.

Scopriamo, quindi, quali sono quelli di uso più comune e che è facile utilizzare anche tutti i giorni senza paura di rovinare la lavatrice.

I prodotti naturali ed ecologici da usare in lavatrice

Poter fare un bucato che sia ecologico e quindi eco sostenibile ma, sopratutto, economico è più semplice di quanto si immagini. Per farlo, infatti, basta usare alcuni ingredienti che si hanno solitamente in casa e che, in caso contrario, sono comunque molto semplici da reperire.

Si tratta di prodotti naturali che grazie alle loro proprietà consentono di ottenere un bucato pulito senza inquinare e senza danneggiare i tessuti.

bucato ecologico

Sale grosso per capi più morbidi

Iniziamo con il sale grosso che se aggiunto nel cestello della lavatrice svolge una doppia azione. Oltre a ridurre lo sporco grazie alla sua azione leggermente abrasiva, infatti, il bicarbonato ha anche un’azione ammorbidente. Usandolo sarà quindi possibile ottenere panni puliti, senza macchie e incredibilmente morbidi.

Aceto per fissare i colori

Anche l’aceto bianco è un ingrediente davvero speciale se si tratta di pulizie. Oltre a disinfettare i vestiti, infatti, li rende morbidi fissandone al contempo il colore. Proprio ciò che ci vuole per i capi ai quali si è maggiormente affezionati e che si teme di veder sbiadire con il passare del tempo. Per usarlo basta aggiungerne mezzo bicchiere al posto del detersivo e lavare i capi come sempre.

Succo di limone per sbiancare

Ottimo per eliminare le macchie più ostinate, il succo di limone offre anche la particolarità del profumo. Una volta lavati, i capi risulteranno infatti più profumati. Per ottenere un buon risultato basta sfregare lo stesso sulle macchie più ostinate e farlo agire per una decina di minuti. Trascorso il tempo basterà lavare tutto come sempre (o con sale o aceto) e godere dell’ottimo risultato.

Usare i prodotti naturali, specie se in aggiunta ad alcuni metodi davvero pratici, è un modo perfettamente semplice per prendersi cura dei propri tessuti in modo ecologico ed ottenendo al contempo un buon risparmio.