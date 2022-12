Il caffè, tanto amato in tutto il mondo, potrebbe sparire dagli scaffali. Ecco il perché e come si tratta di un problema ambientale.

Gli amanti del caffè sanno bene come, gustarne una tazza fumante appena svegli sia sempre un ottimo modo per iniziare la giornata con la giusta carica.

Pensare anche solo lontanamente ad una vita senza caffè risulta quindi davvero difficile.

Eppure, recenti studi hanno evidenziato questa possibilità. E tutto a causa dei problemi che l’ambiente vive ormai da un po’ di tempo.

Scopriamo, quindi, cosa c’è da sapere a riguardo e quanto potrebbe mancare al momento della mancanza di risorse di caffè nel mondo.

Caffè sempre più a rischio: ecco perché

Recenti analisi hanno dimostrato che i cambiamenti climatici, nel tempo, hanno ridotto sensibilmente le forniture di caffè. Ciò, oltre a portare ad un aumento dei costi e quindi del prezzo finale, nel lungo tempo può portare ad una carenza effettiva di risorse.

tazzina di caffè

La causa sono i cambiamenti climatici che hanno reso molte delle zone attualmente attive per quanto riguarda la produzione del caffè, sempre meno adatte.

Molti dei paesi produttori di caffè, stanno infatti riscontrando problemi sia legati al clima che alle proprietà del terreno che, a causa delle tante variazioni del clima, non sono più tanto idonei.

Un problema che sembra in aumento e che, pertanto, potrebbe portare ad una riduzione sempre più elevata nella produzione del caffè e, quindi, alla sua sparizione dagli scaffali.

Come sopperire alla futura scarsità di caffè

Una delle prime soluzioni (seppur non risolutive) è quella di spostare pian piano la produzione a piantagioni presenti in Argentina, Cina, Stati Uniti e Africa orientale.

Questa sorta di mediazione, però, non è sufficiente a migliorare la situazione né tanto meno a renderla più stabile.

L’unica vera soluzione sarebbe quella di ridurre l’inquinamento (che sembra possa uccidere più persone di quante si pensi) e di consentire, così, che le piantagioni possano in qualche modo continuare a procedere con la produzione di caffè. Anche se, ovviamente, sui numeri non si potrà più fare molto. Motivo per cui è sempre più importante prendere in considerazione l’importante dell’ambiente, non solo per i motivi che già conosciamo ma anche per tutti i risvolti a cui non si pensa mai ma che possono portare a problemi simili a quelli del caffè.