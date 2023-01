Realizzare una calza della Befana con il riciclo creativo è economico, ecologico e persino divertente. Scopriamo come fare.

Le feste di Natale stanno per concludersi. Il grande saluto al periodo di festa avverrà il 6 Dicembre con la giornata della Befana. Un momento dedicato in particolar modo ai più piccoli (anche se sempre più adulti amano regalarsene di personalizzate) e per il quale è quindi necessario ricorrere alle famose calze che fanno da contenitore per dolci e piccoli oggetti.

Acquistarne ogni anno di nuove, però, ha poco senso. Sopratutto se ai prodotti commerciali si preferiscono quelli scelti ad hoc per la persona interessata. In tal caso, una buona soluzione arriva dal riciclo creativo. Basta, infatti, davvero pochissimo per ottenere una calza originale da riempire con ciò che si preferisce.

Come realizzare una calza della Befana con il riciclo creativo

Dar vita ad una calza della Befana fai da te è sicuramente un buon modo per fare economica e riutilizzare oggetti (o, in questo caso, tessuti), che altrimenti si rischierebbe di buttare via. Un lavoro che, come già visto per il riciclo delle scatole di pandori e panettoni, è davvero semplice.

Per realizzarne una, le possibilità sono essenzialmente due. La prima consiste nello scegliere un unico materiale da ritagliare con la forma della calza e da chiudere in modo da poterlo usare. L’altra è rappresentata dal mettere insieme materiali di diverso tipo sfruttando vecchie calse, buste di juta, federe, etc…

In ogni caso, l’aiutante segreto sarà la colla a caldo con la quale si potranno andare ad incollare i bordi al fine di sigillarla per bene. Per la parte esterna, sempre con la colla a caldo, si potranno applicare delle decorazioni, utili per abbellirla e, magari, per dare nuova vita a piccoli oggetti che non si usavano più. Un lavoro piuttosto semplice e che dona diverse soddisfazioni.

I lati positivi di una calza della Befana fai da te

Realizzare da soli una calza della Befana si rivela utile sotto diversi aspetti. Il primo è sicuramente economico, visto che così facendo si andranno a risparmiare diversi euro.

È importante poi tenere presente che con una calza personalizzata si potrà scegliere con cura anche il suo contenuto.

E anche in questo caso si potranno magari riciclare oggetti che non si usano più o che con qualche accortezza potrebbero ottenere nuova vita. Il tutto per una calza anche ecologica oltre che, ovviamente, molto creativa.