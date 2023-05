Scopri come evitare di stirare imparando a stendere i panni nel modo giusto. Un modo di vivere più green e, sicuramente, anche più economico.

Quando si fa il bucato, uno degli aspetti imprescindibili è quello dedicato alla stiratura.

Tra lenzuola, camicie e vestiti, per evitare le pieghe sembra infatti che l’unico modo utile sia quello di attaccare il ferro da stiro alla corrente e iniziare a stirare.

La verità è che è possibile evitare tutto ciò (ottenendo anche un buon risparmio in luce), imparando a stendere i panni nel modo giusto.

Con poche e semplici accortezze, l’asse da stiro diventerà solo un soprammobile.

Il lavaggio che evita di stirare

La prima cosa da sapere è che per evitare di stirare si deve effettuare il lavaggio a basse temperature. Ciò, oltre a portare meno pieghe sui panni, li farà durare anche di più nel tempo.

Per la biancheria intima che necessita di alte temperature, invece, si può iniziare a fare acquisti diversi, prediligendo quella in cotone e che non necessita di particolari accortezze dopo il lavaggio.

stendino

Se si usa la lavatrice, oltre a quella di preferire i prodotti giusti, un’altra accortezza è quella di evitare di usare troppo la centrifuga. Le più moderne, inoltre, hanno l’opzione del lavaggio per capi delicati che consente di evitare che questi vengano sprimacciati al punto da riempirsi di pieghe.

In caso di maglioni o panni ancora un po’ troppo umidi li si può avvolgere in un asciugamano per assorbirne l’acqua in eccesso.

Come stendere i panni per non stirarli

Ma andiamo al momento in cui i panni incontrano lo stendino. Un trucco è quello di appenderli subito, quando sono ancora tiepidi. In questo modo, infatti, tenderanno a fare meno pieghe. Per ottenere un buon risultato è importante appenderli in modo da tenerli ben distesi ed evitare l’uso delle mollette che crea sempre nuove grinze.

Una volta asciutti, i panni dovranno poi essere subito tolti dallo stendino e, mentre si ripongono, andrebbero “stirati” con le mani.

Se si usa l’asciugatrice, ovviamente, bisognerà fare affidamento sui suoi programmi, prediligendo sempre quelli super delicati ed evitando di usarla per quelli che tendono a riempirsi di pieghe e grinze. Solo stendendoli ancora da umidi, sarà infatti possibile evitare che si gualciscano ancora.

Bastano poche e semplici mosse per poter ottenere dei lavaggi che siano più veloci (ed economici) e che facciano risparmiare il tempo e i soldi spesi con la stiratura.