Come ottimizzare l’efficienza energetica del tuo impianto di condizionamento

L’efficienza energetica è indubbiamente una priorità quando si deve gestire la climatizzazione della propria abitazione.

Infatti, un impianto di condizionamento efficiente non soltanto riduce il costo di gestione (principalmente la bolletta elettrica, ma anche le spese di manutenzione), ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale.

Cerchiamo quindi di capire quali strategie si possono implementare per ottimizzare l’efficienza energetica dell’impianto di condizionamento, tra le quali, per esempio, il ricorso a un controller condizionatore, un dispositivo che può essere controllato anche da remoto, tramite un’apposita app.

Scegliere un condizionatore ad alta efficienza energetica

L’ottimizzazione del proprio impianto di condizionamento passa in primis dalla scelta di un condizionatore ad alta efficienza energetica, caratterizzati cioè da un elevato rendimento energetico. Per capire se un modello è altamente efficiente è necessario fare riferimento alla sua etichetta energetica che indica la classe di efficienza energetica; la scala va dalla A (classe più efficiente) alla G (classe meno efficiente). A fronte di una maggiore spesa iniziale, si avrà nel medio-lungo termine un ritorno economico rilevante legato al minor consumo di questi dispositivi.

La tecnologia inverter

I condizionatori con tecnologia inverter modulano la potenza dell’apparecchio a seconda delle necessità; ciò evita i picchi di consumo energetico tipici dei modelli tradizionali. Nella pratica, la tecnologia inverter consente di mantenere una temperatura ambientale costante con un minore dispendio di energia.

I controller condizionatore

Implementare un controller condizionatore può significativamente migliorare la gestione del clima in casa, riducendo i consumi energetici e ottimizzando le prestazioni del sistema di climatizzazione. Questi dispositivi permettono di monitorare e regolare il condizionatore tramite smartphone o tablet, anche quando non si è in casa.

Controllare da remoto il condizionatore evita di farlo funzionare quando non si è all’interno dell’abitazione per far trovare le stanze fresche quando si rientra. Grazie al controller, infatti, si può programmare la partenza dell’apparecchio a un determinato orario per farlo partire poco prima del proprio arrivo, evitando sprechi. I controller, grazie a un’apposita app, consentono anche di monitorare i consumi energetici in tempo reale.

Manutenzione regolare dell’impianto di condizionamento

Una manutenzione regolare dell’impianto consente di mantenere i propri condizionatori nello stato di massima efficienza, riducendo i costi di gestione e i consumi. È per esempio importante effettuare una periodica pulizia dei filtri, verificare periodicamente se vi sono perdite e far effettuare check-up periodici a un tecnico esperto che possa verificare se l’impianto è o no in condizioni ottimali.

Ottimizzazione dell’isolamento dell’abitazione

Com’è noto, un buon isolamento termico dell’abitazione permette nella stagione fredda di risparmiare sulle spese di riscaldamento e nella stagione calda di farlo sulle spese di raffreddamento. In ogni caso si otterranno considerevoli risparmi economici.

L’isolamento termico dell’abitazione può essere effettuato tramite l’installazione di appositi pannelli isolanti nelle pareti e/o nel tetto. Lo scopo è quello di mantenere il calore durante la stagione invernale e il fresco in quella estiva.

Altri interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’abitazione sono le finestre con i doppi vetri e le tende termiche (altrimenti note come tende termoisolanti).

Ovviamente, questi sono tutti interventi che richiedono un certo investimento iniziale, ma che sarà abbondantemente ripagato grazie alla riduzione della bolletta energetica.