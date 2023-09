Come rendere sostenibile la tua casa vacanze

Oggi, il tema della sostenibilità è più caldo che mai: con un hashtag come #thereisnoplanetb per sensibilizzare le persone sulle proprie abitudini che possono danneggiare il pianeta, gli ambientalisti tentano il tutto e per tutto per poter riequilibrare la situazione.

Come? Cercando di promuovere sane abitudini che possono cambiare le cose in modo concreto. Ci sono piccole, piccolissime cose che possiamo iniziare a fare ogni giorno per fare la differenza. E se dovessimo parlare di casa vacanze come possiamo renderle più sostenibili?

Se la pandemia ci ha insegnato a voler viaggiare molto di più, è anche vero che abbiamo avuto modo di documentarci su come lo spostarsi in aereo o fare tanti brevi viaggi possa causare un danno al pianeta. Se gli utenti hanno una serie di istruzioni per poter migliorare il proprio profilo di giramondo, i proprietari di immobili e strutture ricettive cosa possono fare? Non preoccuparti, ti sveliamo alcuni consigli utili che possono fare al caso tuo.

I consigli per rendere sostenibile la tua casa vacanze

Per prima cosa, se vuoi iniziare l’attività di b&b devi sapere che è essenziale per te un software di gestione affitti turistici: lo strumento ti aiuta ad ottimizzare le spese, cercando di sponsorizzare i periodi vuoti, così da non avere poi sbalzi energetici e ovviamente per poter limitare sprechi di energia lasciando lo spazio inutilizzato.

Se già sai come aprire un b&b, probabilmente ti starai chiedendo come renderlo più sostenibile: per prima cosa puoi approfittare dei bonus disponibili per la ristrutturazione così da poter installare nuovi infissi. Sostituire porte e finestre ti dà modo di rendere la casa più isolata acusticamente ma anche a livello termico; in questo modo in estate non viene sprecata aria condizionata e lo stesso vale in inverno con il riscaldamento acceso che non verrà disperso.

Altrettanto interessante è la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali per l’installazione di pannelli solari: se hai la fortuna di avere un tetto a disposizione per poterli posizionare potresti autoprodurre il fabbisogno energetico dell’immobile e in caso di surplus ottenere anche un ritorno economico.

Un altro suggerimento riguarda l’installazione di sistemi più green: puoi ad esempio scegliere lampadine LED o CFL ma anche installare aeratori per rubinetti. Un’altra ottima idea da non sottovalutare è promuovere una corretta raccolta dei rifiuti: metti a disposizione bidoni chiari per ogni tipologia di rifiuto ed allega una brochure indicando agli ospiti come differenziare il tutto in modo corretto.

Un tocco in più a cui molti non pensano ma che può davvero fare la differenza in una casa vacanze green e sostenibile è quella di offrire la possibilità di utilizzare biciclette – normali o elettriche – evitando di muoversi in auto. Potrai fornire questo servizio mettendo a disposizione dei tuoi ospiti delle e-bike e proponendo alcuni ciclo-itinerari per scoprire la zona.

Non meno importante può essere l’installazione di un termostato smart: la tecnologia fa ormai parte della nostra vita quotidiana e poter controllare la temperatura interna, accendendo caldaia o impianto di climatizzazione in pochi clic può essere un’ottima idea.

Ultimo, ma non per importanza, metti a disposizione dei tuoi ospiti del b&b prodotti eco-friendly: prediligi saponi o detergenti naked dove possibile, cioè senza packaging in plastica, e proponi etichette local per promuovere gli acquisti a km zero.