Come riciclare la plastica in modo semplicissimo

Riciclare la plastica è molto importante per l’ambiente. Scopriamo quali sono le regole da seguire.

Come tutti ormai sappiamo, riciclare la plastica è estremamente importante a fini ambientali.

A causa della sua lenta degradabilità, infatti, una volta abbandonata in giro, la plastica (ed ogni oggetto realizzato a partire da essa) può aver bisogno anche di 1000 anni per degradarsi.

Per questo motivo, imparare ad usarne meno è importante quanto il saperla riciclare nel modo corretto. Una volta riciclata, infatti, la plastica può essere riutilizzata in altri modi. Cosa che consente la riduzione della sua messa in circolo e, al contempo, un uso più consapevole da parte di tutti.

Come smaltire la plastica nel modo corretto

Quando si intende smaltire un oggetto in plastica è importante, prima di tutto, prepararlo.

Se si tratta di un flacone di shampoo o di detersivo, ad esempio, è importante eliminare ogni residuo di prodotto.

riciclo plastica

Allo stesso tempo si devono eliminare eventuali etichette di carta (per questa, infatti, c’è uno smaltimento diverso). Se si tratta di bottiglie è importante accartocciarle per ridurne il volume in modo da occupare meno spazio. Fatto ciò, si potrà gettare tutto nel bidone dedicato appunto alla plastica.

Cosa va nei bidoni della plastica

A scanso di equivoci, il bidone della plastica prevede lo smaltimento di contenitori e materiali che riportino le sigle PET, PVC e PE. Vanno poi bene le bottiglie, i flaconi di shampoo, balsamo, detersivi e altri prodotti simili, le bottiglie di latte, le confezioni di pasta e la pellicola trasparente.

Una volta smaltita nel modo corretto, sarà riciclata e trasformata in altro modo dando così vita a nuovi materiali. Dalle bottiglie, ad esempio, ne verranno ricavate altre. Il resto si potrà invece usare sotto forma di combustibile.

Imparando a riciclare correttamente la plastica è quindi possibile prendersi cura dell’ambiente in modo consapevole e agire sempre al meglio anche con piccole azioni che, però, sono davvero in grado di fare la differenza. Azioni che è possibile compiere anche ogni giorno, imparando a riciclare anche trucchi e cosmetici vari e acquisendo sempre nuove dritte da mettere in atto nel normale vissuto. Il tutto in modo da non pensarci e agire comunque sempre per il meglio.