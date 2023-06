Condizionatori portatili: i principali vantaggi

Sono sempre di più le famiglie che si sono dotate di uno o più condizionatori; in questi ultimi anni, poi, in cui si è assistito a un generale innalzamento delle temperature durante le stagioni estive, le vendite di questi elettrodomestici hanno toccato punte record.

Ormai la presenza di almeno un condizionatore nelle case (così come negli uffici) è quasi la norma; come nel caso di altre tipologie di elettrodomestici, i modelli che è possibile trovare in commercio sono molteplici: condizionatori a finestra, centralizzati, a muro, senza unità esterna, con sistema a split e anche condizionatori portatili come quelli per esempio proposti da Artel, azienda leader nel settore del riscaldamento e del condizionamento d’aria. La scelta di una tipologia piuttosto che di un’altra dipende ovviamente dalle specifiche esigenze di ognuno e in questo articolo vogliamo parlare in modo specifico dei condizionatori portatili e dei loro principali vantaggi.

Condizionatori portatili: cosa sono e quali sono i loro vantaggi principali?

I condizionatori portatili sono una tipologia di condizionatori che, come dice chiaramente la loro denominazione, si caratterizzano per il fatto che possono essere facilmente trasportati da un ambiente all’altro; la portabilità è quindi, insieme, sia la loro principale caratteristica sia il loro principale vantaggio. Si tratta infatti di elettrodomestici che sono progettati per essere facilmente spostati da una stanza all’altra a seconda delle specifiche esigenze dell’utente e, quindi, utilizzato solo dove e quando è necessario.

Altro non trascurabile vantaggio è che questa tipologia di condizionatori non richiede né un’installazione permanente (come nel caso degli impianti di condizionamento centralizzati) né interventi da parte di personale specializzato con conseguente risparmio di denaro.

I condizionatori portatili sono poi una soluzione che si caratterizza per una grande flessibilità; possono infatti essere utilizzati in vari ambienti e situazioni; possono per esempio essere usati nelle comuni abitazioni, in un ufficio, in un negozio e, a seconda dei casi, anche in un campeggio. Questa flessibilità torna piuttosto utile a coloro che vivono in affitto o spostano di frequente la propria residenza.

I condizionatori portatili, inoltre, consentono di raffreddare specifiche stanze o aree senza che vi sia la necessità di raffreddare l’intera casa o l’intero edificio commerciale. Questo può essere particolarmente vantaggioso per risparmiare energia, soprattutto se si trascorre la maggior parte del tempo in una sola stanza.

Altro vantaggio da considerare è che diversi modelli di condizionatori portatili offrono funzionalità aggiuntive come la deumidificazione dell’aria, la ventilazione o la funzione di riscaldamento. Questo li rende versatili e utili tutto l’anno, non solo durante i periodi estivi.

Rispetto ad altri tipi di climatizzazione, inoltre, i condizionatori portatili tendono ad avere un costo iniziale più basso. Questo li rende una scelta accessibile per tutti coloro che desiderano raffreddare solo una stanza o non vogliono investire in un sistema di climatizzazione più costoso.

I condizionatori Artel

La gamma dei condizionatori Artel si caratterizza per una grande versatilità; attualmente è composta da cinque modelli; quattro di essi hanno funzione di solo raffreddamento (le taglie di potenza sono 7, 9, 10 e 12 kW); il quinto modello, invece ha sia la funzione di raffreddamento che di riscaldamento in pompa di calore, da 12 kW. Il liquido di raffreddamento utilizzato è il gas R290, fluido refrigerante che ha il pregio di avere un bassissimo impatto ambientale.