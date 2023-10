Efficientamento energetico per la casa: cos’è e perchè sceglierlo

Ridurre i consumi in un periodo storico come quello che stiamo vivendo è uno degli obiettivi principali di ognuno.

Le cifre in bolletta oscillano, anche se la tendenza è sempre quella dell’aumento, spesso vertiginoso.

Come in ogni settore, anche in questo ci sono delle operazioni da mettere in pratica per evitare di spendere cifre esorbitanti, così come per rispettare l’ambiente che ci circonda. Insomma, scelte che alleggeriscono il portafoglio e allo stesso tempo sappiano essere ecofriendly.

E sono quelle che piacciono alle persone, sempre più interessate a idee green.

Nell’ultimo periodo una delle opzioni che molti tendono a preferire è quella dell’efficientamento energetico della casa, formula che si presenta da subito come il miglior metodo per ridurre i costi, per dare valore alla propria abitazione.

Anche la legge si sta muovendo in tal senso. Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue stanno elaborando il testo definitivo della direttiva sulle Case Green che imporrà una serie di ristrutturazioni degli edifici membri per renderli meno inquinanti.

La regola è sempre quella di affidarsi a professionisti che siano competenti e seri, come quelli che si possono trovare anche online su piattaforme specializzate, ad esempio da Leroy Merlin, uno dei punti di riferimento per il risparmio energetico e non solo.

Necessario rivolgersi a esperti che grazie alla loro preparazione sappiano consigliare il meglio per ogni abitazione e trovare la soluzione realmente in grado di rispondere alle proprie esigenze.

Come aumentare l’efficienza energetica della casa

Se non si è esperti del settore, difficilmente sapremo nella sua complessità cosa significa aumentare l’efficienza energetica della propria casa.

Si tratta di un’operazione che prevede varie fasi ben strutturate, volte a ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche.

Importante sapere che ogni abitazione ha le proprie esigenze, per questo non esiste un programma preciso per tutte. Gli esperti ai quali ci affidiamo sapranno capire le necessità specifiche, ma solitamente esistono alcuni accorgimenti di base da mettere in pratica:

Isolamento termico. Si tratta del primo intervento che viene fatto molto spesso in ogni casa perché permette un risparmio immediato. Viene realizzato attraverso l’utilizzo di materiali isolanti sulle pareti e di infissi nuovi.

Si tratta del primo intervento che viene fatto molto spesso in ogni casa perché permette un risparmio immediato. Viene realizzato attraverso l’utilizzo di materiali isolanti sulle pareti e di infissi nuovi. Pannelli solari. Da tempo ormai questa è una delle formule più note ed efficaci perché permette di trasformare la luce solare in energia rinnovabile.

Da tempo ormai questa è una delle formule più note ed efficaci perché permette di trasformare la luce solare in energia rinnovabile. Protezione dal sole . I raggi solari riscaldano gli ambienti in estate come in inverno, quindi se vengono utilizzate tende e materiali che proteggono gli interni, il risparmio è assicurato.

. I raggi solari riscaldano gli ambienti in estate come in inverno, quindi se vengono utilizzate tende e materiali che proteggono gli interni, il risparmio è assicurato. Riduzione consumi. Dotarsi di una pompa di calore è un metodo molto utile per risparmiare sui costi del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria.

Vantaggi dell’efficientamento energetico

Il motivo per cui molti optano per l’efficientamento energetico per la propria casa è quello relativo ai numerosi vantaggi che comporta.

Tutti vogliono risparmiare e vogliono farlo strizzando un occhio all’ambiente che ci circonda se pensiamo poi che è una delle risorse più preziose che abbiamo a disposizione.

La scelta di aumentare l’efficienza energetica della propria abitazione sarà tra poco obbligatoria per legge e permette di ottenere numerosi vantaggi. Vediamoli insieme:

Risparmio in bolletta. I consumi si riducono da subito e questo è ottimale. Comfort all’interno della casa. Migliorano la temperatura, il livello di umidità e quello di luminosità. La casa acquista valore. Il meccanismo è semplice: migliorando le caratteristiche della casa, migliora anche la sua valutazione sul mercato. Riduzione di CO2. Le emissioni di CO2 si riducono molto e questo comporta il rispetto per l’ambiente oltre che grande sostenibilità.

Gli incentivi fiscali per l’efficientamento

Con questa opzione il risparmio è assicurato, ma non solo nell’immediato perché sono presenti anche incentivi fiscali di cui si potrà usufruire per 10 anni.

Con l’ecobonus efficientamento energetico 2023, per la maggior parte degli interventi si ha una detrazione del 65%, per alcuni quella del 50%, chiaramente dipende tutto dai lavori necessari nella propria abitazione.

Il bonus, secondo le ultime direttive statali, si può richiedere per i lavori sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

Un primo passo verso un totale rispetto per l’ecosistema.

Detrazione del 50%

In questa categoria rientrano numerosi interventi che puntano all’efficientamento energetico per la casa, più o meno corposi che si andranno a realizzare sull’immobile.

Questi i più comuni:

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi.

acquisto e posa in opera di schermature solari.

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione. con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Detrazione del 65%

Questa spetta invece se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.

Con la scelta di aumentare l‘efficienza energetica della propria abitazione non solo si risparmia facendo un regalo alle tasche, ma si aiuta anche l’ambiente ascoltando le sue esigenze.