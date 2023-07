Efficienza energetica di nuova costruzione rispetto alle case più vecchie

Con l’economia in una situazione incerta e le bollette in aumento, garantire che le nostre case siano il più efficienti possibile dal punto di vista energetico non è mai stato così importante. Le case di nuova costruzione sono progettate per essere più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle case più vecchie.

Secondo un rapporto della Home Builders Federation nel luglio 2023, è emerso che in media le nuove case hanno fatto risparmiare ai proprietari £ 135 al mese sulle bollette energetiche, il che rappresenta un risparmio del 55%. Quindi cosa rende le case di nuova costruzione più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle case più vecchie?

Isolamento

Il governo del Regno Unito ha recentemente aggiornato i regolamenti edilizi per concentrarsi maggiormente sull’efficienza energetica. Quando stai cercando di isolare una nuova costruzione, ci sono differenze di cui essere consapevoli.

L’efficacia dell’isolamento è misurata dal suo valore U e le normative governative hanno aumentato il valore U di tutti i tipi di isolamento per essere conformi. Il valore U è la quantità di calore disperso da una particolare area.

Ad esempio, secondo i nuovi regolamenti, il valore U massimo per un muro a intercapedine è 0,3 mentre nelle proprietà più vecchie era un massimo di 0,55 nel 2013.

Sistemi di riscaldamento

Le nuove costruzioni sono costruite con nuovi sistemi di riscaldamento installati. Sono sistemi aggiornati con la tecnologia più recente per renderli il più efficienti possibile. Quando li confronti con i sistemi più vecchi, la differenza è chiara.

I sistemi di riscaldamento più vecchi che sono stati utilizzati per anni tendono a subire un’inevitabile usura, il che significa che diminuiranno l’efficienza poiché devono lavorare di più per riscaldare e utilizzare più energia per farlo.

Standard di efficienza

I regolamenti governativi relativi alle nuove costruzioni sono stati annunciati a dicembre 2021 e sono applicabili da giugno 2022, tuttavia è previsto un periodo di grazia di un anno per apportare le modifiche necessarie alla pianificazione del progetto. Ciò significa che se il tuo edificio è stato approvato dal dipartimento di pianificazione prima del 15 giugno 2022, si applicano ancora i vecchi regolamenti. Devi ricordare che devi aver iniziato i lavori di costruzione entro il 15 giugno 2023 o l’approvazione sarà scaduta.

Oltre a un migliore isolamento e nuovi sistemi di riscaldamento, il regolamento stabilisce che deve essere utilizzata un’illuminazione efficiente e ha stabilito una nuova quantità di vetro necessaria nelle estensioni. Complessivamente, le case di nuova costruzione devono avere il 30% in meno di emissioni di carbonio.

Quali sono i vantaggi per l’acquirente?

L’acquisto di una nuova build ha molti vantaggi per un acquirente. Le case di nuova costruzione sono più efficienti, il che significa bollette mensili più basse per il riscaldamento e l’elettricità, che sono importanti nel clima odierno.

Le nuove costruzioni significano anche che vivrai in una casa più calda e confortevole poiché sono isolate più delle case più vecchie. Quindi puoi stare certo che, grazie alle nuove regole del governo, il tuo portafoglio e la tua comodità beneficeranno a lungo termine di una nuova costruzione.