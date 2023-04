La necessità di risparmiare sulle bollette ha spinto la Commissione europea a portare avanti una proposta sugli elettrodomestici in stand by.

In quest’ultimo anno ci siamo trovati a dover affrontare un aumento delle bollette davvero esagerato e spesso difficile da sostenere. Nonostante i tanti buoni propositi e le strategie da mettere in atto per risparmiare qualcosa, i costi sono rimasti comunque alti e seppur meno proibitivi hanno spinto sempre più persone a fare dei sacrifici per poter star dietro ai pagamenti. Per sopperire a tutto ciò e trovare nuove forme di risparmio, la Commissione europea ha avanzato una possibilità di risparmio legata agli elettrodomestici e alla modalità di stand by.

Elettrodomestici in stand by: la nuova norma per il risparmio energetico

Secondo alcune stime introdotte dalla Commissione Europea, introdurre nuovi prodotti con alimentazione a bassa tensione potrebbe aiutare ad arrivare ad un risparmio pari a circa 530 milioni di euro all’anno.

Una cifra che si raggiungerebbe entro il 2030 e in base alla velocità con la quale i nuovi elettrodomestici entrerebbero in vigore nelle case. A ciò va aggiunto ovviamente anche un corretto utilizzo da parte dei consumatori che dovranno informarsi su tutte le opzioni possibili.

Le prime informazioni sulla nuova normativa

Secondo la nuova norma, i produttori di apparecchi come tv, console di giochi, lavatrici, etc… avrebbero due anni di tempo per adeguarsi e procedere con la produzione di prodotti idonei, di alimentazioni esterni e di dispositivi muniti di luce rossa che indica che l’apparecchio è ancora acceso sebbene non in funzione. I consumatori, invece, riceverebbero maggiori informazioni sulla funzione dello stand by e sull’importanza di attivarlo ogni volta che è possibile al fine di ottenere un risparmio sulla bolletta.

In attesa di ciò, per risparmiare si può iniziare a prestare maggior attenzione alle spie rosse di tv ed elettrodomestici, assicurandosi di spegnerli dopo l’uso. Inoltre, ricordiamo che è possibile evitare la così detta carica fantasma che consuma più energia di quanto si pensi e che è davvero semplice da contrastare, ottenendo un buon risparmio in bolletta.

Basta infatti staccare per la notte tutti gli elettrodomestici non in funzione per evitare quel minimo di alimentazione che grava comunque sulla bolletta e che eliminato per tot giorni al mese porta quindi ad un buon risparmio.