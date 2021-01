General Motors: solo auto elettriche entro il 2035

Anche General Motors ha deciso di sposare senza riserva la mobilità sostenibile, annunciando l’intenzione di produrre solo auto elettriche entro il 2035. Ed entro il 2040 la società vuole addirittura diventare carbon neutral. È quanto ha confermato la compagnia negli ultimi giorni, sottolineando di aver già avviato un piano per avvalersi progressivamente di energie del tutto rinnovabili.

L’annuncio di General Motors, una delle compagnie automobilistiche più importanti degli Stati Uniti, arriva a pochi giorni dagli interventi ambientali voluti dalla nuova presidenza Biden. L’amministrazione a stelle e strisce ha infatti deciso di tornare in campo per contrastare i cambiamenti climatici, cancellando alcune delle precedenti iniziative di Trump e tornando negli Accordi di Parigi.

Così come già accennato, General Motors desidera vendere unicamente auto elettriche entro il 2035, abbandonando del tutto benzina e diesel. Contestualmente a questo piano, entro il 2030 l’azienda alimenterà tutti i suoi impianti statunitensi con fonti energetiche rinnovabili, mentre entro il 2040 sarà carbon neutral. Così ha spiegato la CEO Mary Barra, nel confermare l’obiettivo:

Per General Motor l’impatto di carbonio più significativo deriva dalle auto che vendiamo: nel nostro caso, è al 75%. Per questo è molto importante accelerare per raggiungere un futuro dove ogni singola auto che vendiamo sia a zero emissioni.