Honda: veicoli al 100% elettrici entro il 2040

Anche Honda ha deciso di puntare sui motori elettrici, annunciando l’obiettivo del 100% delle vendite entro il 2040. Il colosso giapponese ha infatti confermato una strategia che vedrà le auto elettriche e le fuel cell come protagoniste assolute del futuro dell’azienda. Non solo batterie, quindi, ma anche grandi investimenti sul fronte dell’idrogeno.

Ad annunciare la roadmap di Honda è il CEO Toshimiro Mibe, in una nota pubblica diramata nella giornata di oggi. Ancora, l’azienda ha trovato il supporto nel governo giapponese, per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni a contrasto dei cambiamenti climatici.

Honda punta sul 100% elettrico

La compagnia ha scelto dei piani ambiziosi: Honda conta infatti di vendere il 40% di motorizzazioni elettriche entro il 2030, l’80% entro il 2035 nei principali mercati mondiali e il 100% per il 2040. Così ha spiegato Mibe:

Credo che sia nostra responsabilità, in qualità di automaker, di raggiungere un obiettivo carbon-free.

D’altronde, il Giappone ha di recente deciso di sposare un piano aggressivo per il contrasto ai cambiamenti climatici, tanto che il Primo Ministro Yoshihide Suga spera di poter sfiorare il 46% delle emissioni di anidride carbonica in meno entro il 2030. Per quanto il traguardo sia complesso da raggiungere per le condizioni attuali della nazione nipponica, Mibe approva il nuovo corso voluto dal governo:

In Honda supportiamo pienamente questo target – quello del 46% – e vogliamo assicurare che tutti i nostri sforzi vadano nella direzione di questo obiettivo.

Come spiega però Reuters, la società non abbandonerà le classici motorizzazioni a benzina e diesel immediatamente. Nei piani dell’azienda vi è un progressivo allontanamento da questi veicoli, ma gli ibridi rimarranno ancora a lungo all’interno dell’espansione del mercato per il colosso giapponese.

Honda non è la prima società che ha deciso di dedicarsi principalmente all’elettrico. Altri automaker di fama mondiale, tra cui Volkswagen, stanno puntando su questa tecnologia come esclusiva per le loro vetture. Giusto ieri, ad esempio, Cadillac ha confermato la decisione di abbandonare sin da subito le motorizzazioni classiche negli Stati Uniti.

Fonte: Reuters