Idrogeno: Huyndai all’Hydrogen Transition Summit 2021

Hyundai dimostra il suo impegno nel settore dell’idrogeno, per una mobilità del futuro a zero emissioni nette. È quanto emerge dalla partecipazione del marchio coreano all’ultimo Hydrogen Transition Summit 2021, organizzato da Climate Action: un’organizzazione che favorisce la partnership fra imprese per spingere un’economia sostenibile e verde. Fra le tante modalità per assicurare un futuro di sviluppo sempre più amiche dell’ambiente, l’idrogeno ha un ruolo fondamentale: permetterà di ottenere una mobilità sostenibile e davvero a zero emissioni.

Partecipando all’evento, Hyundai ha voluto condividere la propria visione per il futuro dell’idrogeno, confermando così anche la sua leadership a livello globale.

Idrogeno, il futuro di Hyundai

L’Hydrogen Transition Summit 2021 si è caratterizzato per una due giorni di interventi e confronti, a cui hanno partecipato oltre 1.000 esponenti chiave dell’industria mondiale. A rappresentare Hyundai in questo importante evento, due portavoce d’eccezione: Sae Hoon Kim e Mark Freymüller.

Kim è l’Executive Vice-President di Hyundai Motor Group, nonché capo del Fuel Cell Centre dell’automaker, concentrato proprio sullo sviluppo di tecnologie all’idrogeno. Freymüller, invece, è il CEO di Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), joint venture tra la stessa Hyundai e il fornitore di energia svizzero H2 Energy. Insieme hanno sviluppato un progetto per incentivare la mobilità a idrogeno in Svizzera all’interno del settore dei trasporti commerciali, tramite il camion Hyundai H2 XCIENT Fuel Cell.

Kim si è occupato della “Sustainability Spotlight with Hyundai Motor Group”, una conferenza in cui si è parlato della fiducia di Hyundai verso la mobilità pulita, focalizzato sull’uso di celle a combustibile per tutto il settore dei trasporti, affinché si possa giungere a un futuro da zero emissioni nette. Freymüller ha invece partecipato alla tavola rotonda virtuale “What’s next for the hydrogen economy”, spiegando come Hyundai Hydrogen Mobility stia lanciando un business case in Svizzera per l’utilizzo della tecnologia delle celle a combustibile nel settore dei trasporti commerciali, tramite la fornitura di veicoli eco-compatibili.