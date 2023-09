Il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica al LAX

Il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica LAX ridurrà i rifiuti di plastica e costituirà un buon esempio per i viaggiatori.

Sapevi che ogni anno nel mondo vengono utilizzate oltre 481 miliardi di bottiglie di plastica? Gli americani acquistano in media 50 miliardi di bottiglie d’acqua all’anno. Ciò in media è di circa 13 bottiglie al mese per ogni persona. Gli Stati Uniti, la Cina e l’Indonesia sono i maggiori consumatori di bottiglie d’acqua in plastica. L’acquisto di bottiglie d’acqua in plastica in questi paesi è visto come un lusso in base al quale l’acqua è considerata “più sana” o ha un sapore migliore. I paesi del Sud del mondo rappresentano insieme circa il 60% del mercato. Questi paesi dipendono quasi dalle bottiglie d’acqua in plastica a causa della mancanza di un accesso affidabile all’acqua del rubinetto sicura.

Le problematiche relative al consumo eccessivo di bottiglie d’acqua in plastica includono il fatto che le acque sotterranee estratte per contribuire a riempire miliardi di bottiglie di plastica ogni anno rappresentano una potenziale minaccia per le risorse di acqua potabile. Inoltre, la crescita del settore aiuta a distogliere l’attenzione e le risorse dal finanziamento delle infrastrutture idriche pubbliche necessarie in molti paesi. L’uso di bottiglie d’acqua in plastica danneggia il pianeta perché la maggior parte della plastica viene gettata nelle discariche. In effetti, solo il 9% della plastica di queste bottiglie viene riciclata, una percentuale che continua a diminuire perché la Cina non accetta più la plastica statunitense.

Nonostante gli effetti negativi che la plastica, in particolare le bottiglie d’acqua in plastica, hanno sul pianeta, non vi è alcun segno di rallentamento delle vendite. Gli esperti sostengono che le vendite di bottiglie d’acqua in plastica dovrebbero aumentare entro il 2030.

Per ridurre l’uso di bottiglie d’acqua in plastica, almeno negli Stati Uniti, l’aeroporto di Los Angeles (comunemente noto anche come LAX) sta vietando la vendita di queste bottiglie d’acqua in plastica monouso. Solo al LAX nel 2019 sono state vendute oltre 9 milioni di bottiglie d’acqua in plastica, con una media di oltre 24.000 bottiglie al giorno. Il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica LAX è entrato in vigore il 30 giugno 2023.

Il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica LAX riguarda concessionari, ristoranti, lounge, distributori automatici ed eventi che si svolgono in aeroporto. In aeroporto possono essere vendute solo bottiglie d’acqua monouso realizzate in alluminio, cartone o vetro riciclabili. L’aeroporto incoraggia i visitatori a portare le proprie bottiglie d’acqua riutilizzabili e ad utilizzare le stazioni di ricarica delle bottiglie d’acqua situate nei vari terminal. Il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica LAX non include altre bevande vendute in bottiglie di plastica o acqua in bottiglia dai servizi di volo sugli aerei. Questo è qualcosa che potrebbe cambiare nei prossimi anni.

Questa nuova politica fa parte del Piano d’azione per la sostenibilità degli aeroporti mondiali di Los Angeles (compresi gli aeroporti di LAX e Van Nuys), che mira a un futuro a rifiuti zero. Il piano è quello di rendere questi aeroporti a zero rifiuti entro il 2045. Il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica LAX è solo il secondo aeroporto al mondo a vietare la vendita di bottiglie d’acqua in plastica monouso e segue l’aeroporto internazionale di San Francisco, che ha imposto il divieto nel 2019 Nel 2021, San Francisco ha esteso il divieto ad altri tipi di bevande.

Il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica al LAX è solo una parte di una più grande spinta verso la sostenibilità. Il Los Angeles World Airport vanta una lunga storia di impegno a favore della sostenibilità ambientale. All’inizio degli anni ’90, ha introdotto programmi di diversione e riciclaggio dei rifiuti nei suoi aeroporti e nel 2007 ha adottato uno dei primi piani di sostenibilità per qualsiasi aeroporto della nazione. Ridurre i rifiuti ed eliminare la plastica monouso sono obiettivi importanti per gli aeroporti mondiali di Los Angeles e per la città di Los Angeles. Il Green New Deal della città di Los Angeles prevede che tutti i dipartimenti della città eliminino gradualmente la plastica monouso entro il 2028 e raggiungano il 100% di diversione dei rifiuti entro il 2050.

È impressionante che nessun altro aeroporto abbia ancora adottato queste iniziative. Ma sappiamo che la California è leader nel movimento per la sostenibilità. Si spera che il divieto delle bottiglie d’acqua in plastica al LAX incoraggi altri aeroporti negli Stati Uniti e persino in tutto il mondo a prendere parte a questa iniziativa e ridurre la dipendenza dalla plastica.