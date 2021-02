Kia punta sulle auto elettriche: 11 modelli entro il 2026

Kia punterà sempre più sul settore delle auto elettriche, presentando ben 11 nuovi modelli entro il 2026. È quanto ha confermato la stessa azienda del corso di un evento dedicato agli investitori, a cui ha presenziato il CEO Ho Sung Song. Il gruppo è stato inoltre protagonista questa settimana, insieme a Hyundai, di alcune indiscrezioni relative alla futura Apple Car di Cupertino. Notizie poi smentite ufficialmente.

Anche il player sudcoreano decide quindi di lanciarsi con sempre più grinta nell’universo delle auto elettriche, segno di come la mobilità sostenibile sia pronta a trainare l’intero mercato.

Kia e le auto elettriche

Così come già anticipato, il CEO Ho Sung Song ha annunciato l’intenzione di lanciare 11 vetture elettriche a marchio Kia entro il 2026. Di queste, sette saranno costruite grazie alla piattaforma E-GMP di Hyundai. Si tratta di una transizione importante poiché, come sottolineato da Car and Driver, la società ha deciso di anticipare di un anno i suoi piani per la transizione elettrica.

Kia già oggi offre delle soluzioni elettriche per gli appassionati del marchio, ovvero le versioni 100% elettriche della Soul e della Niro, già disponibili in modalità termica. La prossima vettura del gruppo dovrebbe uscire nei prossimi mesi: al momento ha il nome in codice CV e si parla di un’autonomia di 300 chilometri, con la possibilità di recupero di tutta l’autonomia residua in solo 20 minuti avvalendosi di stazioni a ricarica rapida. In ogni caso, entro il 2030 il gruppo Kia vuole raggiungere almeno l’obiettivo del 40% di vendite di vetture elettriche, ibride e plug-in.

Le proposte di Kia potrebbero essere particolarmente apprezzate sul mercato, poiché gli esperti ipotizzano il lancio di automobili di medie dimensioni, adatte ai contesti cittadini e molto versatili per la guida. I listini, inoltre, dovrebbero allinearsi in breve tempo ai corrispettivi modelli a benzina, anche in assenza di incentivi.

Fonte: Car and Driver