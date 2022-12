L’uso della lavatrice può risultare dispendioso, specie di questi tempi e sopratutto se si commettono alcuni errori. Scopriamo quali sono quelli da non fare più.

Poter contare su una lavatrice è sempre un buon modo per risparmiare tempo e avere capi d’abbigliamento sempre puliti. Purtroppo, però, con il rincaro delle bollette, il suo utilizzo è diventato quasi un problema a causa dei consumi.

A volte, però, specie se si ha una famiglia numerosa, non usarla è davvero impossibile. Motivo per cui può essere utile ricordarsi degli errori che portano a consumare di più e che, quindi, andrebbero evitati.

Gli errori da non fare mai quando si usa la lavatrice

La lavatrice ha dei consumi che con alcuni semplici accorgimenti si possono ridurre anche di molto. E tutto consumando anche meno acqua e favorendo l’ambiente. Ciò che conta è ricordarsene sempre e predisporre ogni lavaggio nel modo giusto.

Ecco, quindi, quelli che andrebbero proprio evitati.

lavatrice

Fare il prelavaggio

Questo è un errore che porta a consumare più acqua ed elettricità del dovuto e che nella maggior parte dei casi è inutile. A meno di non avere capi davvero sporchissimi si può infatti contare su un bucato ugualmente pulito. E tutto con un risparmio che giorno dopo giorno risulterà sempre più importante.

Non usare la funzione ECO

Molte lavatrici ne dispongono ma spesso non la si usa perché non si sa bene che farne. Ancora una volta, in caso di capi d’abbigliamento che non sono davvero sporchissimi, è invece consigliabile utilizzarla. Il risparmio sarà infatti del 30% almeno.

Non curarsi di quando la si usa

Anche verificare la fascia oraria in cui si fa il bucato è importante, sopratutto in merito al tipo di contratto che si è fatto per la luce. Chiedere al proprio fornitore qual è il momento in cui si paga meno è un’ottima idea. E, ovviamente, ciò vale anche per la scelta dei giorni. Non usarla a caso si rivelerà davvero conveniente.

Evitare questi tre errori è utilissimo per tornare ad usare la lavatrice senza l’ansia da bolletta. I costi, infatti, si abbatteranno e sarà possibile usufruirne senza impazzire con il bucato a mano.