Le microreti solari potrebbero essere la soluzione per i problemi energetici a Porto Rico.

Le microreti solari portoricane sono la soluzione per i problemi energetici locali?

Ad Adjuntas, Porto Rico, la comunità sta spingendo per un sistema energetico a microrete solare portoricano che potrebbe essere il modello necessario per dimostrare che l’energia decentralizzata è altrettanto efficace, se non di più, dei sistemi energetici centralizzati.

Cosa ha spinto le persone a questo?

Il cambiamento climatico ha effetti diffusi e variabili su persone, luoghi ed ecosistemi in tutto il mondo. Uno di questi effetti è l’aumento della frequenza e dell’intensità delle tempeste e degli uragani.

Nessun gruppo di persone lo capisce meglio dei cittadini di Porto Rico, che sono stati sottoposti a ripetuti e devastanti uragani lasciando molti senza elettricità.

Il governo federale degli Stati Uniti è stato costantemente lento e deludente nei suoi sforzi per aiutare le persone colpite e, come tale, molti sull’isola si stanno rivolgendo ad altre potenziali opzioni per aiutare se stessi.

Un gruppo ad Adjuntas, una piccola città di montagna, è Casa Pueblo, che sostiene l’energia rinnovabile utilizzando microreti solari portoricane.

Le piccole reti energetiche di microreti solari portoricane potrebbero potenzialmente essere ciò di cui le persone hanno bisogno per sostenersi e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, che in generale sono responsabili del cambiamento climatico che ha portato una crescente frequenza e gravità degli uragani.

Come funziona?

Dopo l’uragano Maria nel 2017, le persone a Puerto Rico hanno iniziato a vedere la necessità di essere autosufficienti per quanto riguarda l’energia. Ad Adjuntas, l’unico posto dove la gente poteva andare a procurarsi il cibo era la pizzeria nella piazza centrale.

Questo negozio funzionava con generatori diesel, che sono rumorosi, rumorosi e abbastanza insostenibili per il consumo energetico a lungo termine. Ora, sei anni dopo, Lucy’s Pizza è pronta a funzionare interamente su una microrete solare portoricana come parte di una rete di 14 aziende che contribuiscono a una microrete solare.

Una microrete solare genera elettricità attraverso pannelli solari vicino a dove viene utilizzata l’energia. Queste reti energetiche si aiutano a vicenda nei periodi favorevoli e possono contribuire alla rete energetica più ampia. Tuttavia, quando i tempi difficili colpiscono, come quando arriva un uragano, possono entrare in “modalità isola”, disconnettendosi dalla rete centralizzata e funzionando con le proprie forze.

Questo è incredibilmente importante in quanto il danno infrastrutturale è abbastanza comune quando si verifica un disastro naturale come un uragano. Dopo l’uragano Maria, l’80% della rete elettrica di Porto Rico è stata danneggiata, e anche dopo sei anni e 14 miliardi di dollari di impegni federali, la rete di Porto Rico è ancora in rovina. Eppure le microreti solari portoricane avrebbero potuto essere ripristinate e fornire energia immediatamente.

I portoricani devono fare i conti con interruzioni regolari e pagare l’8% del loro reddito annuo in energia, rispetto al 2,4% nel resto del paese. Secondo i sostenitori dell’energia solare, la soluzione è ovvia. Secondo gli studi del Dipartimento dell’Energia, Queremos Sol (We Want Sun) afferma che il solare sui tetti potrebbe fornire quattro volte la domanda di energia residenziale dell’isola.

Il modello necessario per altri paesi.

Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili in tutto il mondo è qualcosa che molti luoghi considerano non solo un’opzione redditizia, ma una misura necessaria in un mondo in cui i sistemi di rete centralizzati hanno fallito più e più volte. Le microreti solari portoricane possono mostrare ad altre regioni come farlo.

Con il successo dell’applicazione delle microreti solari portoricane, altri paesi e altre città di Porto Rico vedranno che questi sistemi funzionano semplicemente. Con questo modello, altri luoghi potranno implementare le proprie microreti solari, riducendo i costi per l’energia e aumentando il benessere e i mezzi di sussistenza delle persone a loro vicine.

Una cosa è dover subire gli effetti del cambiamento climatico, ma essere costretti a pagare le proprie entrate ai diretti responsabili del cambiamento climatico aggiunge la beffa al danno. Con il modello che Porto Rico può mostrare, vedremo una tendenza simile in altri luoghi, si spera in tutto il mondo.