Eliminare le macchie di sudore in modo naturale si può! Ecco il modo più semplice (ed economico) per riuscirci.

Con l’arrivo della bella stagione e delle giornate sempre più calde, inizia a presentarsi il classico problema delle macchie di sudore sui vestiti. Si tratta di aloni, solitamente corrispondenti alla zona delle ascelle che con il tempo diventano gialli rovinando così la bellezza di maglie in cotone e di tutto ciò che è bianco o realizzato con colori chiari.

Per fortuna ci sono dei rimedi naturali che possono fare la differenza, aiutandoci ad eliminare le macchie di sudore in modo ecologico e risparmiando persino un po’. Dopo aver visto come fare un bucato ecologico, ecco quindi come eliminare le macchie di sudore dai vestiti.

Come eliminare le macchie di sudore in modo green

Poter dire addio alle antiestetiche macchie di sudore senza dover usare prodotti chimici è utile sia per la salute che per l’ambiente. E, cosa da non sottovalutare, si rivela ottimo anche per l’economia domestica. Tre motivi che valgono davvero la pena di fare almeno una prova.

Perché a casa, abbiamo quasi sempre tutto ciò che ci serve per combattere gli aloni gialli sotto abiti e magliette. E tutto in modo più semplice di quanto si pensi.

macchie di sudore

Il limone, ad esempio, è un disinfettante naturale che, tra le altre cose, ha anche la particolarità di schiarire le macchie. Ecco, quindi, che strofinandone un po’ sulle zone incriminate si potrà contare subito su un effetto schiarente. E tutto senza dover usare candeggina o chissà quali prodotti chimici.

Per ottenere un buon risultato basta strofinarne il succo sulle zone e lasciarlo agire per un’ora (mezzora sui capi più delicati). Trascorso il tempo, sarà sufficiente lavare il tutto come sempre per iniziare a godere del risultato. In caso di macchie davvero difficili, se il tessuto è resistente, si può aggiungere anche del bicarbonato di sodio da strofinare proprio sulle macchie.

Questi rimedi, e sopratutto il limone che da solo basta per la maggior parte degli aloni da togliere, sono dei rimedi davvero efficaci. A causa dell’acido citrico del limone, però, il consiglio è sempre quello di far prima una prova per capire se l’utilizzo può comportare problemi al tessuto. Da evitare se si ha a che fare con la seta o con tessuti davvero delicati. In questo caso lo si può passare (meglio se diluito con acqua) ma risciacquandolo subito. Un rimedio che ha quindi diverse modalità di impiego e che si rivelerà utile in tantissimi casi.