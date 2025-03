Noleggio auto, cambia tutto: con la nuova legge, attenzione a prendere le multe

Come cambia la responsabilità delle sanzioni per i conducenti di veicoli a noleggio e le implicazioni per le aziende del settore.

La modifica dell’articolo 196 del Codice della Strada ha portato a significativi cambiamenti nel settore del noleggio auto, determinando una nuova gestione delle responsabilità per le sanzioni derivanti da infrazioni stradali. Fino a poco tempo fa, la condivisione della responsabilità tra il locatario e la società di noleggio creava confusione e oneri per le aziende. Ora, la normativa chiarisce che i conducenti sono i soli responsabili delle multe, liberando le società da obblighi non dovuti.

Una svolta normativa per il settore del noleggio auto

La recente modifica normativa ha introdotto un cambiamento sostanziale nella gestione delle multe commesse con veicoli in locazione senza conducente. In precedenza, il Codice della Strada prevedeva una responsabilità solidale, permettendo alle autorità di richiedere il pagamento delle sanzioni sia ai locatari che alle società di noleggio. Questo sistema complicava la gestione delle multe per le aziende, che dovevano spesso anticipare il pagamento delle sanzioni e poi rivalersi sui clienti attraverso processi legali complessi e costosi. La nuova normativa elimina questa condivisa responsabilità, stabilendo che il conducente diventa il solo responsabile per il pagamento delle multe.

Nuova normativa per le auto a noleggio – ecoblog.it

Procedure semplificate per le aziende di noleggio

Con l’aggiornamento normativo, le società di noleggio sono ora obbligate a fornire i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica della multa. Questo permette all’autorità di inviare la sanzione direttamente al responsabile dell’infrazione, semplificando notevolmente le procedure per le aziende. Questo nuovo approccio consente alle società di liberarsi da oneri non giustificati e di concentrare la responsabilità sui conducenti. È essenziale, però, che le aziende mantengano registri accurati e facilmente accessibili per identificare rapidamente il conducente in caso di infrazione.

Implicazioni per i clienti e necessità di consapevolezza

Per i clienti, è fondamentale comprendere appieno le nuove regole per evitare sorprese. Poiché la responsabilità delle multe ricade esclusivamente su di loro, devono essere consapevoli delle proprie azioni al volante di un veicolo a noleggio. La chiara comprensione delle nuove disposizioni consentirà una gestione più efficiente delle sanzioni e contribuirà a evitare complicazioni future. Le aziende di noleggio, dal canto loro, devono assicurarsi che i clienti siano informati delle loro responsabilità al momento della stipula del contratto di noleggio.