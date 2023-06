Passare all’auto elettrica nel 2023: ecco gli incentivi fiscali

La conversione alla mobilità elettrica è una tappa fondamentale per consentire all’Italia, e all’Unione Europea, di raggiungere gli obiettivi climatici del 2030.

Proprio per questa ragione il Governo ha messo a disposizione un sostanzioso plafond da destinare ai bonus per l’acquisto di veicoli green, auto completamente elettriche incluse. Il budget totale di questi incentivi ammonta a ben 1 miliardo di euro, da distribuire tra il 2023 e il 2030. Per l’anno 2023 sono stati messi a disposizione 630 milioni di euro, destinati a:

Vetture full electric a uso privato/aziendale/noleggio

Vetture ibride plug-in

Vetture full hybrid, mild hybrid, benzina, GPL, metano e diesel, purché le emissioni siano inferiori ai 135 grammi di CO2 per km

Ad oggi, i fondi disponibili per la categoria di veicoli con emissioni comprese tra i 61 e i 135 grammi di CO2 per chilometro è esaurita. Abbiamo, però, una buona notizia per i consumatori: il fondo destinato alle vetture full electric è ancora praticamente intoccato! Sarà perciò possibile richiedere il bonus direttamente presso la concessionaria, senza particolari problemi.

L’ammontare dell’ecobonus per l’acquisto di automobili elettriche

Con l’acquisto di una nuova autovettura full electric, con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di CO2 per chilometro, sarà possibile richiedere uno dei seguenti bonus:

3000 euro, senza rottamazione della vettura precedente

5000 euro con rottamazione di una vettura di precedente proprietà, purché sia stata in possesso dell’acquirente (o di un suo convivente) da almeno 12 mesi. La vettura da rottamare deve essere di categoria Euro 5 o inferiori. La data di immatricolazione è irrilevante.

Attenzione: per richiedere questo bonus esiste un limite massimo di spesa. La vettura da acquistare non deve avere un prezzo di listino superiore ai 35 mila euro, spese accessorie e IVA escluse dal computo. Chi sceglierà una vettura con un prezzo di listino superiore a questa cifra non potrà accedere alle agevolazioni statali.

I bonus per ibride plug in: ecco l’ammontare

Anche scegliendo un’automobile ibrida plug-in sarà possibile richiedere un incentivo fiscale, pari a 2000 euro senza rottamazione, e 4000 euro con rottamazione di un veicolo che risponda agli stessi criteri illustrati qui sopra. Le emissioni della nuova vettura devono essere comprese tra i 21 grammi e i 60 grammi di CO2 per chilometro. Anche in questo caso c’è un limite di spesa massimo: parliamo di 45 mila euro di prezzo di listino, con spese accessorie e IVA escluse dal computo.

Come richiedere il bonus?

La richiesta di questo incentivo deve essere effettuata dal concessionario, tramite il portale ministeriale dedicato. L’acquirente dovrà solo compilare una dichiarazione, in cui si impegna a mantenere la proprietà della vettura acquistata con il bonus per almeno 12 mesi. Attenzione: il bonus non potrà essere richiesto se il valore a listino della vettura supera i limiti stabiliti dalla normativa. Il bonus potrà essere richiesto fino a esaurimento fondi: perciò, è consigliabile informarsi in fretta presso il concessionario di fiducia.

Altri incentivi interessanti per l’acquisto di auto elettriche

Scegliere di vivere green con Smart e la sua gamma di city car full electric è una buona idea, e non solo grazie all’ecobonus 2023! Infatti, è importante ricordare che l’acquisto di una vettura elettrica prevede la completa esenzione dal bollo per i primi 5 anni. Scaduti i 5 anni dalla data di acquisto, l’ammontare del bollo sarà pari a 1/4 di quello delle automobili a benzina o diesel appartenenti alla stessa categoria. Attenzione: il Governo, per incentivare la conversione alla mobilità elettrica, prevede nuovi bonus ogni anno. Ad esempio, al momento è in discussione la possibilità di detrarre al 50% l’acquisto di una nuova automobile; per questo, è davvero consigliabile tenersi informati sull’argomento!