Scopriamo come pulire il forno con due soli ingredienti e in modo più semplice che mai.

La pulizia del forno è sempre piuttosto complessa e a volte persino poco piacevole. Come se non bastasse, per sgrassarlo a fondo si rivela spesso necessario l’utilizzo di prodotti costosi e a volte aggressivi. Un problema che da oggi sarà possibile risolvere grazie a due soli ingredienti del tutto naturali ed in grado di fare la differenza. Sia l‘aceto di vino bianco che il sale sono infatti in grado di pulire e sgrassare diverse superfici della casa, tra le quali c’è anche quella del forno. Scopriamo, quindi, come agire nel modo corretto e per ottenere il miglior risultato possibile.

pulizia forno

Come pulire il forno con sale e aceto

A volte, per pulire le superfici più sporche bastano degli ingredienti naturali che messi insieme sono in grado di fare la differenza. Nel caso del forno sporco o da sgrassare, un buon metodo è quello di mescolare insieme sale e aceto di vino bianco dentro una piccola ciotola.

I due ingredienti dovranno essere semplicemente mescolati in soluzioni uguali.

Fatto ciò basterà immergere una spugnetta all’interno della ciotola e passarla su tutte le superfici del forno. Ovviamente bisognerà insistere maggiormente nei punti più sporchi e lasciare che la soluzione agisca per qualche minuto. Una volta trascorso il tempo basta ripassare tutto il forno con un panno bagnato per eliminare ogni residuo e risciacquare il tutto per bene. Il forno risulterà finalmente pulito, sgrassato e così bello da potercisi specchiare.

Come usare aceto e sale

Questi due ingredienti naturali possono essere usati anche per altre pulizie. Si rivelano ad esempio perfetti per pulire le pentole sgrassandole ed eliminando ogni traccia di sporco. Il procedimento è praticamente lo stesso e renderà le stesse brillanti e come nuove.

Anche il piano della cucina può essere pulito allo stesso modo.

Insomma, pulire casa in modo naturale e senza danneggiare l’ambiente (e la salute) è più che mai possibile. E tra le altre cose risulta anche economico. Un motivo in più per provarci e assaporare il piacere di una casa che sia sempre linda e pulita ma senza la presenza di agenti chimici.