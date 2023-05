La pulizia del viso può essere green e persino piacevole. Scopriamo quali sono i prodotti più indicati per iniziare.

Nota anche come green skincare, la pulizia del viso green è un modo semplice ed economico per prendersi cura della propria pelle, restando eco solidali ed evitando l’uso di prodotti chimici e che con il tempo possono danneggiare la pelle invece di aiutarla.

Si tratta, insomma, di una skincare che diventa un vero e proprio stile di vita e che lo fa in modo semplice e immediato. Particolarmente adatto a sentirsi da subito più fresche e a donare al contempo maggior salute alla pelle.

Il come è semplice da spiegare. Per realizzarla basta infatti usare ingredienti naturali di uso comune ma le cui proprietà ne fanno degli ottimi amici della pelle.

Quali sono i prodotti più adatti per una pulizia del viso green

Mai come di questi tempi si è puntata l’attenzione su tutto ciò che può fare bene sia all’ambiente che alla salute della persona. La presa di coscienza che sempre più persone fanno di sé ha portato infatti a cambiare priorità e a cercare di puntare al bello in modo sano ed ecologico. Ecco, quindi, che la semplice pulizia del viso può diventare un’occasione per rinnovarsi, cambiare e ed acquisire un metodo che sia green e al contempo salutare.

Come? Bastano alcuni semplici prodotti che, usati ogni giorno, possono fare la differenza.

Latte detergente a base di yogurt

Per la corretta pulizia del viso occorre il latte detergente. Questo può essere realizzato tranquillamente anche a casa. Per farlo basta infatti uno yogurt bianco senza zucchero da mescolare con acqua e poco miele. Una volta applicato sul viso (è valido anche come struccante) basterà lasciarlo agire qualche istante e risciacquarlo con acqua calda. Il risultato sarà super!

Tonico al succo di limone per depurare la pelle

Il succo di limone (meglio se bio) è un astringente naturale, che chiude i pori e rende la pelle più compatta. Al contempo è anche un disinfettante in grado di purificare la pelle e di renderla molto più sana. Applicarlo due o tre volte a settimana subito dopo aver lavato il viso rappresenta un modo più che valido per aver cura del proprio viso. Si tratta infatti di un tonico efficace e depurante.

Crema idratante all’olio d’oliva

L’olio extra vergine d’oliva (meglio se biologico e italiano) è un perfetto sostituto per la pelle secca o per quella che si desidera rendere più morbida. Basta infatti applicarne qualche goccia sul viso e massaggiare piano con i polpastrelli per nutrire la pelle fino in fondo ed ottenere un effetto davvero piacevole. Grazie alle sue proprietà l’olio d’oliva è infatti in grado di rigenerare la pelle e di farla apparire da subito più sana e fresca.

Per ottenere una bellezza che sia sana e che non danneggi la salute o la natura è davvero semplice e questi prodotti per la pulizia del viso green ne sono un chiaro esempio. Già dopo pochi giorni si noteranno i primi risultati, risparmiando tempo e denaro ed agendo in modo green e salutare.