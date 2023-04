Quanto costano gli affitti in Sicilia?

Viviamo in un periodo molto particolare dal punto di vista economico.

L’inflazione e la conseguente reazione della BCE, che ha decretato un aumento dei tassi dei mutui, hanno portato e continuano a portare tante persone a scegliere di prendere casa in affitto piuttosto che di accendere un mutuo.

Se poi si considera la decisione, da parte di svariate aziende, di mantenere lo smartworking e, in alcuni casi, di proporre contratti 100% full smart, è facile capire il motivo per cui, ad oggi, è molto alto l’interesse verso gli immobili in località a misura d’uomo, magari vicine al mare.

Optare per contesti di questo tipo per vivere può voler dire, in alcuni casi, mettere da parte l’auto, con tutti i vantaggi del caso per l’ambiente. Esistono diverse località da considerare se si ha intenzione di fare questa scelta. Nell’elenco, spicca la Sicilia.

Quanto si spende, in media, per affittare casa sull’isola? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Locazioni in Sicilia: quanto si spende nelle varie zone

A fornire dati interessanti sulla spesa che affrontano i titolari di contratti di affitto in Sicilia ci hanno pensato, alla fine dello scorso anno, gli esperti dell’Unione Italiana del Lavoro – Servizio Lavoro, Coesione e Territorio.

Analizzando i dati di tutti i territori provinciali, è stato possibile innanzitutto scoprire che, nell’isola, i nuclei familiari e i single spendono più o meno il 14% del loro budget mensile in affitto.

Entrando nel vivo dei costi a seconda della tipologia di immobile e della metratura, è possibile parlare di una media di 370 euro per un appartamento di circa 100 metri quadri. Degno di nota in merito ai prezzi degli affitti in Sicilia riguarda il loro essere, se ci si ferma ai dati di fine 2022, inferiori alla media nazionale, ai tempi pari a 538 euro.

Come già accennato, l’impatto sul budget familiare, aspetto fondamentale da considerare in un periodo di caro vita come quello che stiamo attraversando, non è altissimo. Si aggira, ribadiamo, attorno al 14% – 13,7 secondo le rilevazioni precise – contro un 20% della media nazionale.

Se la cifra sopra menzionata è la media a livello regionale, a seconda della zona i canoni possono essere soggetti a sensibili variazioni. A Caltanissetta e provincia, per un appartamento di 100 metri quadri accatastato come abitazione civile (categoria A2) si pagano dai 218 euro in su. Questa cifra rende l’appena citato centro e la sua zona l’area più economica d’Italia per quanto riguarda le locazioni.

I numeri di Catania, di Palermo e delle altre città

A Catania e a Palermo, la musica, come si suol dire, cambia. Nel primo caso, per un appartamento con le peculiarità sopra menzionate si spendono, in media, 600 euro. Ciò rende la città natale di Giovanni Verga la più cara in tutta la Sicilia per chi vuole vivere in affitto.

Il capoluogo etneo si distingue dal resto dei centri urbani in Trinacria anche per l’impatto che il canone di locazione ha sul budget mensile dei nuclei familiari. Parliamo, in questo caso, di un peso superiore a quello medio nazionale e corrispondente al 22,2%.

Quanto si spende, invece, per un affitto mensile a Palermo? Meno che a Catania, ma comunque una cifra tanto alta da portare la città in seconda posizione. Parliamo, infatti, di circa 465 euro al mese.

Se ci si sposta verso lo stretto è possibile, come è chiaro guardando qualsiasi elenco di appartamenti in affitto a Messina, spendere attorno ai 450 euro mensili per la metratura più volte chiamata in causa.

Chi cerca, per un appartamento di 100 metri quadri, un canone inferiore ai 300 euro, può considerare anche le città di Ragusa e Trapani (con relative province). Qui, i costi dell’affitto incidono meno del 10% sul bilancio delle famiglie.