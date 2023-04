Le confezioni delle uova di Pasqua possono essere riciclate in modi diversi. Scopriamo i più semplici e utili.

Tra Pasqua e Pasquetta, il numero di uova collezionate è sempre alto per tutti. Sopratutto da quando è usanza sempre più comune quella di acquistare l’uovo anche in età adulta.

La maggior parte di essi, oltre ad una carta argentata e colorata che li avvolge, contiene all’interno un bicchiere di plastica o, in alcuni casi, un uovo sempre di plastica in cui è racchiusa la sorpresa.

Questi elementi possono essere riciclati per non inquinare e per ricavare qualcosa di utile da tenere in casa. Dopo aver visto come realizzare delle decorazioni pasquali, scopriamo, quindi, le idee più semplici e veloci da mettere in pratica.

Come riciclare i contenitori delle uova di Pasqua

Il riciclo creativo è una pratica che oltre a rivelarsi utile per l’ambiente è anche ricreativa ed in grado di distendere i nervi oltre che di rappresentare un buon diversivo per delle attività da fare con i più piccoli. Parlando delle uova di Pasqua, i contenitori che si trovano al loro interno possono essere usati in modi diversi.

donna con uovo di pasqua

Quelli ermetici, ad esempio, si possono usare per conservare piccoli oggetti, bracciali o collane. Quelli aperti possono diventare invece dei bicchieri, dei vasetti per piantine o dei simpatici portapenne. Tutte idee che si possono realizzare in pochi minuti o in più tempo se si decide di colorare o foderare i contenitori. Questi, insomma, si possono realizzare in base alle proprie capacità artistiche e al tempo che si ha a disposizione.

Anche la carta può essere riutilizzata

Oltre che per avvolgere parti di uova non ancora consumate, la carta che avvolge le uova può diventare la copertina per un quaderno o un diario e, se tagliata a pezzetti piccoli, può rappresentare un valido elemento decorativo con cui abbellire bacheche sul muro, oggetti realizzati a mano (come gli stessi portapenne), etc…

Insomma, le idee sono tante e tutte più che valide. E con un po’ di fantasia e di pratica si potrà realizzare oggetti sempre più carini e sfiziosi, magari anche da regalare ad amici e parenti o da usare come carta per confezionare piccoli doni per i più piccoli.