Per Pasqua è possibile evitare di fare acquisti e provvedere alle decorazioni con il riciclo creativo.

Ci sono feste che, sopratutto se si hanno in casa bambini (ma non solo), portano a desiderare di migliorare l’ambiente circostante con decorazioni particolari. Acquistarne di nuove in giro, però, comporta un certo dispendio economico. Molto meglio optare per il riciclo creativo con il quale è possibile divertirsi, dar nuova vita a ciò che non si usa più o che si sta per buttare via e far uscire quella vena creativa che aiuta sempre a sentirsi meglio e più motivati.

Sul web ci sono tante idee da cui prendere spunto in base a ciò che si è in casa. Partendo, però, da ciò che abbiamo praticamente tutti, oggi vi daremo alcune idee per degli oggetti che si realizzano in poco tempo e che doneranno la giusta allegria all’ambiente.

Idee creative per creare decorazioni pasquali con il riciclo creativo

Pasqua è sempre più vicina e la voglia di decorare casa per renderla più a tema si fa sempre più forte. Per evitare di far spese evitabili e trovare al contempo qualcosa di simpatico da fare, esiste l’opzione di creare da sé degli oggetti davvero semplici ma molto carini da vedere.

Oggetti che si possono personalizzare di volta in volta con ciò che si ha in casa.

conigli pasqua fai da te

I coniglietti con i rotoli di carta igienica

Per l’anno nuovo (questo è l’anno del coniglio) abbiamo visto una versione di coniglietti da realizzare con i rotoli di carta. Per una versione più realistica, i rotoli si possono però anche ritagliare dando loro la forma dei conigli e arricchendoli con un pizzico di pittura e con qualche batuffolo di cotone. In questo modo si avranno delle decorazioni diverse e originali che saranno perfette sia per la Pasqua che per rinnovare gli auspici per un anno del coniglio fortunato.

L’albero di Pasqua

In questi giorni abbiamo parlato anche dell’albero di Pasqua e di come sia bello poterne realizzare uno. Per farlo basta prendere un rametto di pesco o di altro tipo, sistemarlo in un vaso e decorarlo con piccoli oggetti che richiamano la primavera. Si può realizzare una piccola ghirlanda o si possono decorare i gusci delle uova sode dipingendoli e appendendoli o appoggiandoli ai rami. Il bello di questo albero è che possibile decorarlo secondo il proprio gusto e senza seguire regole particolari.

I pulcini di cotone

Con dei batuffoli di cotone da colorare di giallo si possono realizzare facilmente dei pulcini. Basta, infatti, realizzare zampine becco e occhi con del cartone colorato (ancora una volta possono tornare utili i rotoli di carta igienica) e ottenere dei pulcini morbidi e paffuti.

Queste sono ovviamente solo alcune delle tante cose che è possibile realizzare grazie al riciclo creativo. Per chi è alle prime armi, rappresentano però un buon punto di inizio per non scoraggiarsi, acquisire la giusta manualità e dar vita a qualcosa di carino partendo da ciò che si ha in casa.