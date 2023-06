La friggitrice ad aria è uno strumento davvero prezioso in cucina. Scopriamo come risparmiare maggiormente con il suo utilizzo.

Negli ultimi anni le friggitrici ad aria si sono imposte sempre di più nel quotidiano, prendendo posto in cucina e dando così modo di sperimentare nuove ricette e metodi alternativi per prepararle. Spesso considerata come un piccolo forno, la friggitrice ad aria è in realtà un prodotto che va capito e studiato al fine di trovare i giusti modi di impiego. Se in alcuni casi può sostituirsi al forno, in altri risulta invece superflua mentre in altri ancora rappresenta un’ottima via di mezzo per pietanze alle quali si desidera dare un tocco diverso.

Quello che non tutti sanno è che la friggitrice ad aria se usata nel modo corretto consente di risparmiare davvero molto. Scopriamo, quindi, come renderla ancor più prestante e utile per ottenere un buon risparmio energetico.

Friggitrice ad aria: come usarla per risparmiare

Risparmiare con la friggitrice ad aria è piuttosto semplice per via del minor consumo d’olio e per la rapidità con cui “frigge”, cuoce e scalda determinati alimenti.

Usarla nel modo più appropriato rappresenta quindi una buona fonte di risparmio e tutto in modo davvero semplice.

friggitrice ad aria

Usare meno olio

Come già accennato il primo modo per risparmiare è quello di usare meno olio o di non usarne affatto. Un aspetto davvero importante, sopratutto se si considera i costi a cui è arrivato l’olio proprio di recente. Ovviamente non stiamo dicendo di eliminare questo prezioso ingrediente dall’alimentazione ma di preferirlo a crudo (modalità in cui offre maggiori benefici) ed evitarlo per quelle cotture che grazie alla friggitrice ad aria possono andare avanti da sole.

Cuocere il cibo in piccole quantità

La friggitrice ad aria non necessitando dei lunghi tempi di riscaldamento del forno, tende a consumare meno. Si rivela quindi preziosa per cuocere piccole quantità di cibo o per scaldare porzioni tagliate in parti piccole e poste tutte su uno stesso piano. In questo modo anche i tempi di cottura si ridurranno e ciò porterà a spendere ancora meno in bolletta.

Per pietanze voluminose o dalle lunghe cotture è meglio prediligere l’uso del forno.

Scaldare i cibi del mattino

Se si è soliti consumare brioche o pancake da servire caldi, la friggitrice si rivela utile come alternativa al fornello. In questo modo non si consumerà gas (scopri come consumarne meno quando cucini) e si otterranno cibi caldi in pochi istanti. Un altro modo certamente economico per usare questo apparecchio e per risparmiare sulle spese.

Usare nel modo corretto la friggitrice ad aria consente di risparmiare parecchio sulla bolletta e tutto godendo di cibo buono, saporito e semplicissimo da realizzare.